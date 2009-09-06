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۱۵ شهریور ۱۳۸۸، ۱۸:۲۴

هیئتهای دادرسی مالیاتی در تمام استانهای کشور راه‌اندازی می شود

هیئتهای دادرسی مالیاتی در تمام استانهای کشور راه‌اندازی می شود

اراک - خبرگزاری مهر: رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور از راه اندازی هیئتهای دادرسی مالیاتی در همه استانهای کشور تا پایان امسال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، علی‌اکبر عرب ‌‌مازار عصر یکشنبه در مراسم افتتاح ساختمان اداره کل امور مالیاتی استان مرکزی گفت: تاکنون در 21 استان کشور هیئتهای دادرسی مالیاتی راه‌اندازی شده است.

وی اضافه کرد: این هیئتها با هدف اجرای عدالت مالیاتی،‌ رسیدگی به شکایات و اعتراضهای مودیان مالیاتی و توسعه فرهنگ مالیاتی راه‌اندازی می شوند.

وی اظهار داشت: با راه اندازی هیئتهای دادرسی مالیاتی زمان رسیدگی به شکایات مؤدیان کاهش می یابد و با برنامه‌ریزی انجام شده در مدت یک ماه به شکایت مؤدیان رسیدگی می‌شود.

عرب‌‌مازار ادامه داد: در هیئت‌های اختلافی مالیاتی یک تا سه نفر حضور دارند که یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی، یک نفر قاضی دادگستری و یک نفر نماینده مؤدی است.

ساختمان اداره کل امور مالیاتی استان مرکزی در شش طبقه با اعتبار 24 میلیارد و 500 میلیون ریال به بهره برداری رسید.

کد مطلب 942848

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