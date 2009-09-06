به گزارش خبرنگار مهر در اراک، علیاکبر عرب مازار عصر یکشنبه در مراسم افتتاح ساختمان اداره کل امور مالیاتی استان مرکزی گفت: تاکنون در 21 استان کشور هیئتهای دادرسی مالیاتی راهاندازی شده است.
وی اضافه کرد: این هیئتها با هدف اجرای عدالت مالیاتی، رسیدگی به شکایات و اعتراضهای مودیان مالیاتی و توسعه فرهنگ مالیاتی راهاندازی می شوند.
وی اظهار داشت: با راه اندازی هیئتهای دادرسی مالیاتی زمان رسیدگی به شکایات مؤدیان کاهش می یابد و با برنامهریزی انجام شده در مدت یک ماه به شکایت مؤدیان رسیدگی میشود.
عربمازار ادامه داد: در هیئتهای اختلافی مالیاتی یک تا سه نفر حضور دارند که یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی، یک نفر قاضی دادگستری و یک نفر نماینده مؤدی است.
ساختمان اداره کل امور مالیاتی استان مرکزی در شش طبقه با اعتبار 24 میلیارد و 500 میلیون ریال به بهره برداری رسید.
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