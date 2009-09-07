فهرست 50 دنباله برتر تاریخ سینما اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی "بیگانه" به کارگردانی ریدلی اسکات و بازی سیگورنی ویور در نقش ریپلی سال 1979 روی پرده رفت و 86 ماه بعد جیمز کامرون فیلمی به نام "بیگانه‌ها" روانه سینماها کرد که حالا پس از گذشت بیش از 20 سال جایگاهی خاص در تاریخ سینما دارد و بسیاری حتی نمی‌دانند فیلم کامرون دنباله "بیگانه" اسکات است.

فاصله میان دو "پدرخوانده" فرانسیس فورد کوپولا هم 30 ماه بود و با اینکه در قسمت دوم دیگر خبری از مارلون براندو نبود، اما فیلم توانست جایگاه خود را به عنوان اثری مستقل تثبیت و داستان زندگی مایکل کورلئونه را ماهرانه روایت کند. "پدرخوانده 2" شش اسکار برد و در پنج رشته دیگر هم نامزد شد. ضمن اینکه فروش آن در آمریکا 57 میلیون دلار بود.

"نابودگر 2: روز داوری" ساخته جیمز کامرون سال 1991 اکران شد و فاصله آن با "نابودگر" اصلی 81 ماه بود. آرنولد شوارتزنگر در هر دو فیلم نقش اصلی را بازی کرد، اما اولی با شش میلیون دلار تولید شد و 37 میلیون دلار فروخت و هزینه دومی 102 میلیون دلار و فروش آن 198 میلیون دلار در آمریکا و 520 میلیون دلار در دنیا بود. ضمن اینکه پنج اسکار فنی هم برد.

رده چهارم برترین دنباله‌های تاریخ سینما در اختیار "داستان اسباب‌بازی 2" است که به کارگردانی لی آنکریچ، جان لسه‌تر و اش برانن سال 1999 و پس از حدود چهار سال از اکران فیلم اول به نمایش عمومی درآمد و 245 میلیون دلار فروخت و نامزد اسکار موسیقی شد. "داستان اسباب‌بازی" نامزد سه اسکار شده و 192 میلیون دلار فروخته بود.

"شوالیه تاریکی" کریستوفر نولان در فهرست دنباله‌های برتر تاریخ سینما در رده پنجم قرار دارد. فیلمی که 37 ماه پس از "بتمن آغاز می‌کند" به نمایش درآمد و تمامی رکوردهای فروش را شکست. نکته مهم این فیلم مرگ هیث لجر بازیگر نقش جوکر بود که برای همین نقش پس از مرگ یک اسکار نقش مکمل گرفت. فروش جهانی "شوالیه تاریکی" حدود یک میلیارد دلار بود.

"جنگ‌های ستاره‌ای" اروین کرشنر، "برتری بورن" پل گرینگرس، "پیش از غروب" ریچارد لینکلیتر، "سوپرمن 2" ریچارد لستر، "مرده شریر 2" سم ریمی، "ایکس 2" برایان سینگر، "سفر ستاره‌ای 2" نیکلاس مه‌یر، "بازگشت بتمن" تیم برتن، "ایندیانا جونز و معبد مرگ" استیون اسپیلبرگ و "هری پاتر و محفل ققنوس" دیوید ییتس در رده‌های ششم تا پانزدهم فهرست ایستاده‌اند.