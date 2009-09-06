ابطال 153 هزار رای انتخابات افغانستان به دلیل بروز تخلف

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، در پی بالاگرفتن بحث و جدلها درباره بروز تخلفات گسترده در انتخابات افغانستان "داود علی نجفی" رئیس دبیرخانه کمیسیون انتخابات این کشور گفت آرا 447 حوزه رای گیری به دلیل این تخلفها باطل اعلام شده است.

وی که در یک کنفرانس خبری در کابل سخن می گفت، افزود: تاکید ما بر شفافیت در روند انتخابات و شمارش آرا بوده و آنچه اعلام شده نیز نتیجه تلاش ما در کمیسیون است.



نجفی افزود: آرای تعدادی از حوزه های انتخاباتی که شواهد کافی برای تقلب در آنها وجود داشته، باطل شده است.

بر این اساس با توجه به اینکه تحقیقات گروههای بازرسی کمیسیون انتخابات درباره شکایات دریافتی همچنان ادامه دارد، اعلام نتیجه نهایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به بررسی کامل این تحقیقات موکول شده است.

گفتنی است با اتمام شمارش 75 درصد آرا انتخاباتی در افغانستان "حامد کرزای" از دیکر رقبای خود پیش است. در همین حال "عبدالله عبدالله" اصلی ترین رقیب کرزای با 32 درصد در رتبه بعدی قرار دارد.