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۱۵ شهریور ۱۳۸۸، ۱۹:۱۱

دفتر بارزانی:

ادعای تلاش صهیونیستها برای تشکیل حزب در کردستان عراق بی اساس است

ریاست منطقه کردستان عراق، خبرهای برخی رسانه ها مبنی بر تلاشهای صهیونیستها برای تشکیل یک حزب یهودی در این منطقه شمالی را تکذیب و بی پایه و اساس توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو نوا، "فواد حسین" رئیس دفتر مسعود بارزانی رئیس منطقه کردستان عراق تاکید کرد هیچ حزب یا شخصیت یهودی در منطقه کردستان حضور ندارد و خبرهای منتشر شده در این زمینه ساختگی و کاملا بی پایه و اساس است.

از سوی دیگر، مدیرکل دستگاه امنیت منطقه کردستان با تکذیب این خبر، تاکید کرد هیچ دلیل و نشانه ای مبنی درباره این مسئله در مرزهای منطقه حلبچه وجود ندارد.

برخی رسانه ها چهارشنبه گذشته اعلام کرده بودند یک گروه صهیونیستی از مناطق فلسطینی اشغالی با هدف تشکیل حزب یهودی در منطقه کردستان عراق به مناطق حلبچه و آمیدی بازگشته است.

کد مطلب 942881

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