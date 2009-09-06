ضرورت تشکیل کمیته حقیقت یاب بین المللی درباره انفجارهای بغداد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو عراقی دجله، هوشیار زیباری بار دیگر درخواست کشورش از شورای امنیت سازمان ملل متحد برای تشکیل کمیته حقیقت یاب بین المللی به منظور انجام تحقیق درباره انفجارهای چهارشنبه خونین بغداد را مورد تاکید قرار داد.



زیباری در مراسم دریافت استوارنامه سفیر جدید فرانسه در بغداد، از این کشور و دیگر اعضای شورای امنیت خواست با درک درخواست عراق برای تشکیل کمیته حقیقت یاب بین المللی برای انجام تحقیقات درباره انفجارهای چهارشنبه خونین بغداد از این درخواست حمایت کنند.



در این دیدار، زیباری از مواضع فرانسه در محکومیت انفجارهای تروریستی اخیر بغداد و پذیرش برخی مجروحان این انفجارها در بیمارستانهای فرانسه تشکر کرد.



زیباری و "بوریس بوالان" سفیر جدید فرانسه همچنین روابط دوجانبه را بررسی و بر ضرورت توسعه آن در تمام زمینه ها از جمله تجاری، اقتصادی، نظامی و فرهنگی تاکید کردند.



خاطرنشان می شود که در پی انفجارهای اخیر بغداد، مقامهای عراقی برخی افراد مقیم سوریه را به دست داشتن در انفجارهای خونین بغداد متهم و سفیر خود را از دمشق فراخواندند.

نوری المالکی نخست وزیر عراق در این رابطه اظهار داشت که 90 درصد تروریستهای عرب از خاک سوریه وارد عراق شده اند.

در پی این اتهامات، ترکیه به نقش میانجیگرانه خود روی آورد و "احمد داود اوغلو" وزیر امور خارجه این کشور برای تنش زدایی میان بغداد و دمشق هفته گذشته به این دو کشور سفر کرد که به گفته علی الدباغ سخنگوی دولت مالکی، به علت همکاری نکردن سوریه، این میانجیگری نتیجه ای نداشت.

بغداد پایتخت عراق روز چهارشنبه 28 مرداد شاهد چند انفجار خونین در نزدیکی وزارتخانه های دارایی و امور خارجه در منطقه دیپلماتیک الخضراء بود که در نتیجه این انفجارها 95 نفر کشته و هزار و 203 نفر زخمی شدند تنها ساعاتی پس از این حملات تروریستی استان بابل نیز شاهد پنج انفجار پیاپی بود که بر اثر آن 30 نفر کشته و 400 نفر دیگر زخمی شدند.