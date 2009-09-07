به گزارش خبرنگار مهر، با وجود فروش 400 میلیون دلاری "ترانسفورمرها: انتقام شکست‌خوردگان" در بازار سینمای آمریکا و کانادا، بسیاری از سینماروهای فصل تابستان اصلا به روی خودشان نمی‌آورند که فیلم را در سینما دیده‌اند. نکته جالب اینکه بسیاری از کارشناسان تماشای پرفروشترین فیلم تابستان 2009 را یک شرمندگی تمام‌عیار می‌دانند.

تابستان امسال هالیوود با ثبت یک رکورد چشمگیر 4.2 میلیارد دلاری برای گیشه سینماهای آمریکای شمالی به پایان رسید و پنج فیلم "انتقام شکست‌خوردگان"، "هری پاتر و شاهزاده دورگه"، "بالا"، "خماری" و "سفر ستاره‌ای" در صدر جدول فروش تابستانی ایستادند. ضمن اینکه فروش فیلم تازه کوئنتین تارانتینو هم شایسته تقدیر است.

1. "ترانسفورمرها: انتقام شکست‌خوردگان" با فروش تقریبی 400 میلیون دلار در آمریکای شمالی. مایکل بی یکبار دیگر نشان داد رگ خواب تماشاگر را می‌شناسد. قسمت اول این فیلم دو سال پیش 700 میلیون دلار در دنیا فروخت و نامزد سه جایزه اسکار شد. حالا قسمت دوم فقط در آمریکا 400 میلیون دلار فروخته و چشم به اسکار هم دارد.

2. "هری پاتر و شاهزاده دورگه" با فروش تقریبی 300 میلیون دلار در آمریکای شمالی. موفقیت پی در پی و فروش فوق‌العاده مجموعه فیلم‌های هری پاتر ثابت کرد تماشاگران سینما انسان‌هایی ثابت قدم و وفادارند که هر کدام حدود 200 دلار از پول و 20 ساعت از عمر خود را صرف تماشای ماجراهای پسرک جادوگر کرده‌اند.

3. "بالا" با فروش تقریبی 290 میلیون دلار در آمریکای شمالی. برانگیزاننده‌ترین، پیچیده‌ترین و تفکربرانگیزترین انیمیشن سینمایی سال و خوشبختانه پرفروشترین انیمیشن آمریکا. گرچه "عصر یخبندان 3" حدود یک میلیارد دلار در دنیا فروخت، اما آنچه در ذهن تماشاگران می‌ماند "بالا" است و آنها عاشقانه فیلم را دوست خواهند داشت.

4. "خماری" با فروش تقریبی 270 میلیون دلار در آمریکای شمالی. حالا دیگر مدیران استودیوهای فیلمسازی هالیوود می‌توانند به این فکر کنند که بردلی کوپر قادر است به تنهایی بار یک فیلم را به دوش بکشد. عنوان کشف سال را هم می‌توان به زچ گالیفیاناکیس داد که تا پیش از تابستان امسال کمتر کسی می‌دانست چنین موجودی وجود خارجی هم دارد.

5. "سفر ستاره‌ای" با فروش تقریبی 260 میلیون دلار در آمریکای شمالی. این فروش تابستانی تنها یک نکته را ثابت می‌کند و آن اینکه هنوز خیلی‌ها دوست دارند بدانند سرنوشت این سفر بی‌پایان چه می‌شود. این فیلم 150 میلیون دلاری جی جی آبرامز در خارج از مرزهای آمریکا و کانادا هم خوب فروخته است.

تقدیر ویژه: "لعنتی‌های بی‌آبرو" با فروش تقریبی 75 میلیون دلار در آمریکای شمالی. نهمین فیلم کوئنتین تارانتینو در مقام کارگردان در دومین هفته اکران دارد راه خود را برای رسیدن به فروش 100 میلیون دلاری در بازار داخلی هموار می‌کند. گرچه "لعنتی‌های بی‌آبرو" نمی‌تواند به پنج فیلم بالای جدول برسد، ولی کار معلم‌های تاریخ را آسان کرده است.