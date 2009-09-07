زندانیان جرائم مالی گلستان 248 میلیارد ریال بدهی دارند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عباسعلی عرب شامگاه یکشنبه در مجمع امورصنفی گنبد کاووس افزود: در حال حاضر 850 زندانی جرائم غیرعمد در زندانهای استان بسر می برند که برای آزادی آنها نیازمند حمایت هستیم.

وی اظهار داشت: از ابتدای فعالیت ستاد دیه در استان تاکنون با حمایت این ستاد بیش از دو هزار مددجو جرائم مالی غیرعمد از زندانهای استان آزاد شدند.

وی خاطرنشان کرد: ستاد دیه برای آزادی این مددجویان بیش از 6.5 میلیارد ریال پرداخت کرد در حالیکه بدهی این افراد بیش از 30 میلیارد ریال بوده است.

به گفته عرب، تصادفات، چکهای بی محل، مهریه های نامعقول از جمله جرائم مالی مددجویان مالی زندانهای استان را تشکیل می دهد.

مدیرکل زندانهای گلستان بیان داشت: در سال جاری نیز تاکنون 170 مددجو با حمایت خیرین از زندانهای استان آزاد شدند و نیازمند حمایت بیشتر مردم و افراد خیر هستیم.

وی یادآور شد: همچنین تاکنون حدود هزار و 200 نفر از مددجویان زندانهای استان مشمول عفو و تخفیف مجازات شدند.

بیش از شش هزار مددجو در زندانهای گلستان بسر می برند.