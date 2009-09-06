دو تمدن کهن آسیایی الگوی همکاری/ مشارکت85درصدی پشتوانه اقتدار

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید جلیلی امروز در دیدار با معاون وزیر امور خارجه ژاپن با اشاره به زمینه های مشترک همکاری دو کشور در عرصه های مختلف دوجانبه، منطقه ای و بین المللی گفت: روابط و همکاری دو کشور به عنوان دو قدرت مهم و دو تمدن کهن آسیایی می تواند الگوی مناسبی از همکاری برای سایر کشورها باشد.

در این دیدار ساسائه معاون وزیر امور خارجه ژاپن با تبریک استقرار دولت دهم و ابراز خرسندی از دیدار با دبیر شورای عالی امنیت ملی خواستار گسترش بیش از پیش همکاری ها میان تهران و توکیو و افزایش رایزنی مشترک دو کشور شد.

معاون وزیر امور خارجه ژاپن با قدردانی از موضع شفاف جمهوری اسلامی ایران در اعلام آمادگی برای ارائه بسته پیشنهادی جدید و همکاری و گفتگو بر مبنای آن از سعید جلیلی برای سفر به ژاپن دعوت کرد.