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۱۶ شهریور ۱۳۸۸، ۱۰:۱۶

فیاضی اعلام کرد:

اختصاص 15 میلیارد تومان به فعالیتهای آموزشی مازندران

اختصاص 15 میلیارد تومان به فعالیتهای آموزشی مازندران

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان آموزش و پرورش مازندران از اختصاص 15 میلیارد تومان اعتبار برای توسعه، نوسازی و بهره برداری از فعالیتهای آموزشی و پرورشی استان همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در کلاردشت، عبدالوحید فیاضی شامگاه یکشنبه در آئین تودیع و معارفه مدیر آموزش و پرورش کلاردشت افزود: همزمان با آغاز سال تحصیلی امسال 100 پروژه آموزشی در مازندران بهره برداری می شود.

وی خاطرنشان کرد: تعداد مدارس نوسازی شده استان در سال تحصیلی جاری به مراتب بیشتر از سال تحصیلی قبلی بوده است.

رئیس سازمان آموزش و پرورش مازندران در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه آموزش و پرورش کشور دچار نقص فلسفی است، تصریح کرد: تحول بنیادی در آموزش و پرورش باید در دولت دهم محقق شود.

فیاضی با بیان اینکه احیاء مراکز تربیت معلم در کشور سبب تقویت تربیت اخلاقی در مدارس می شود، یادآور شد: آموزش و پرورش با تغییر چند مدیر اصلاح نخواهد شد و بدون مشارکت مردم و خیرین آموزش و پرورش به اهداف غایی خود در امر تعلیم و تربیت دست نخواهد یافت.

وی با تاکید بر ایجاد مدرسه با نشاط توسط مدیران در مازندران گفت: تقویت روحی و فکری پرسنل مدارس باید به صورت دقیق اجرایی شود.

به گزارش مهر، در پایان با تقدیر از تلاش های اعظمی نسب رئیس سابق آموزش و پرورش کلاردشت، محمد صادق فرزیب به عنوان رئیس جدید آموزش و پرورش کلاردشت منصوب شد.

کد مطلب 942911

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