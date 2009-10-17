پروژه راه آهن گیلان 26 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، راه آهن گیلان با ظرفیت جابجایی 10 میلیون تن کالا و سه میلیون و 800 هزار نفر مسافر یکی از پروژه های مهم استان و کشور بوده و می تواند تحول عظیمی در بخش تجارت، توریسم و اشتغال در استان گیلان موثر باشد ضمن اینکه این پروژه در مسیر کریدور شمال - جنوب ( نوستراک ) قرار دارد.

با ساخت این راه آهن فاصله ریلی بندرانزلی تا تهران به 366 کیلومتر می رسد در حالیکه فاصله بندر امیرآباد - رستم کلا - ساری - تهران به علت عبور از منطقه فوق العاده به طول حدود 100 کیلومتر، گلوگاه ارتباط ریلی در کریدور شمال جنوب تلقی می شود.

طول مسیر راه آهن قزوین - رشت - انزلی حدود 205 کیلومتر است که با ساخت آن ارتباط ریلی استان گیلان با شبکه راه آهن کشور برقرار می شود و ازطریق بندر مهم انزلی، ترابری ریلی ترانزیتی کریدور شمال - جنوب که بخش وسیعی از کشورهای آسیایی و اروپایی را در بر خواهد گرفت، تسهیل شده و ارتقا می یابد.

کلنگ آغاز عملیات اجرایى راه آهن قزوین رشت انزلى، هشتم مهرماه سال 1381 در منطقه "فلکده " واقع در 12 کیلومتری جنوب غربى رشت طى مراسمى به دست رئیس جمهوروقت " سید محمد خاتمی" به زمین زده شد. اعتبار اولیه در نظر گرفته شده برای اجرای این پروژه یک هزار و ‪۴۰۰‬ میلیارد ریال بود.

پیش از این قرار بود این پروژه در سال 91 راه اندازی شود و وزیر راه و ترابری نیز در سال جاری در این ارتباط گفته بود این پروژه ظرف سه سال آینده به بهره برداری خواهد رسید که البته تاکید کرده بود که این مهم به وضعیت درآمدی کشور، نفت و مسائلی که معمولا در روند اجرا پیش می آید، بستگی دارد اما این پروژه در حال حاضر تنها 26 درصد پیشرفت داشته است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم در این ارتباط گفت: این پروژه بسیار حیاتی است و اقداماتی که تاکنون در این خصوص انجام شده رضایتبخش نیست.

حسن خسته بند افزود: همزمان با این پروژه، راه آهن شیراز - اصفهان که بیش از 506 کیلومتر طول مسیر آغاز شد که هم اکنون به بهره برداری رسیده و این پروژه زیر 26 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی با اعلام اینکه برای تکمیل ساخت این پروژه 10هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز است، عنوان کرد: منابع اعتباری کشور آنقدر نیست که بتواند این رقم را پوشش دهد و حتما باید از محل سرمایه گذاریهای خارجی با مشارکت بانکهای داخلی روند اجرای این پروژه تسریع شود.

وی اظهار داشت: امسال برای ساخت راه آهن گیلان 950 میلیارد ریال بودجه در نظر گرفته شده بود که با کاهشی که بودجه دولت پیدا کرد این میزان اعتبار به 700 میلیارد ریال رسیده است.

نماینده انزلی ادامه داد: وزارت راه و ترابری در حال رایزنی با طرف چینی و درصدد ساخت این پروژه از محل سرمایه گذاری خارجی و فاینانس است.

به هرحال ساخت این محور به لحاظ فراهم کردن زمینه ارائه حمل و نقل ترکیبی، کاهش هزینه ها و زمان سیر بار، نسبت به شکل کنونی امتیازات ویژه دارد و با اجرای این طرح کشورهای مختلف مرتبط با این مسیر قادر خواهند بود در تجارت بین آسیا و اروپا با استفاده از امکانات حمل و نقل چند وجهی کالاهای خود را با سرعتی بیشتر در مقایسه با مسیر کانال سوئز جابجا کنند.

اجرای این طرح با توجه به تاسیس جمهوریهای جدید در منطقه آسیای میانه و بازارهای جدید جهانی در حوزه اقیانوس هند و خلیج فارس برای هر دو قاره آسیا و اروپا حائز اهمیت است.

این ارتباط ریلی علاوه بر اینکه باعث افزایش حجم وارتقای حمل و نقل ترانزیتی بین کشورهای شمال اروپا و منطقه اسکاندیناوی با جمهوریهای آسیای میانه و قفقاز، خلیج فارس، اقیانوس هند و کشورهای جنوب شرقی آسیا می شود از سوی در توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال در استانهای گیلان و قزوین و ارتقای تجارت و توریسم، صنعت و کشاورزی در منطقه بسیار موثر است.

ساخت این راه آهن باعث ارتقای ایمنی حمل و نقل زمینی، کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری جاده ها می شود و عمده ترین درآمد اقتصادی حاصله از اجرای طرح صرفه جویی انرژی و افزایش ایمنی حمل و نقل زمینی ناشی از انحراف بار و مسافر از جاده به راه آهن است که متناسب با کاهش مصرف سوخت، انتشار آلاینده های زیست محیطی کاهش می یابد.

دراین باره نماینده مردم رشت در مجلس هشتم نیز گفت: پروژه راه آهن گیلان که باید تا سال 1392 آماده و به بهره برداری برسد هم اکنون زیر 26 درصد اجرایی شده است.

سید علی آقازاده افزود: اگر روند اجرای پروژه به این نحو ادامه داشته باشد همچنان گیلانیها باید در حسرت شنیدن سوت قطار باشند.

وی اظهار داشت: راه آهن به عنوان یکی از مولفه های بسیار اساسی در توسعه و پویایی استان است که باید به آن توجهی ویژه شود.

آقازاده در ادامه اهمیت راه آهن را ایمنی، صرفه جویی در مصرف سوخت و راحتی آن دانست و یادآور شد: راه آهن به عنوان حمل و نقل سبز شناخته می‌ شود و هرچه سرمایه گذاری شود بهره بیشتری خواهیم برد.

با این حال این محور مانند راه آهن بافق - مشهد بالاترین میزان سودآوری حمل و نقلی و منفعت ملی را خواهد داشت و با ساخت این پروژه حجم حمل و نقل شبکه ریلی به طور قابل توجهی افزایش می یابد.

فعال شدن بندر انزلی، ارتقا و توسعه ظرفیت حمل و نقل استان گیلان در کنار بهبود شاخصهای اجتماعی و اقتصادی، کارآفرینی، اشتغالزایی با لحاظ کردن درآمدهای حمل و نقلی ناشی از فرصتهای ترانزیتی طرح را از سودآوری و صرفه جویی های اقتصادی قابل قبولی برخوردار می کند.

کریدور جدید از موقعیت منحصر به فردی برخوردار است که به لحاظ زمان سفر، ارزانی و تعداد کشورهای واسطه (ایران و روسیه ) تقریبا غیرقابل رقابت باقی می ماند و لازم است مسئولان به این پروژه به عنوان یک پروژه تاثیرگذار در اقتصاد منطقه توجه ویژه داشته باشند.