شهرداری بابل هم بدهی کشتی گیران خود را نمی پردازد!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم کشتی شورای شهر و شهرداری بابل که فصل گذشته در لیگ در جمع چهار تیم پایانی حضور داشت هنوز بخش عمده ای از طلب کشتی گیران خود را پرداخت نکرده است و تلاش کادر فنی و سرپرست این تیم برای وصول طلب کشتی گیران به نتیجه نرسیده است. مسئولان شهرداری و شورای شهر بابل اعلام کرده اند که پول ندارند.

به این ترتیب تیم شورای شهر وشهرداری بابل نخستین تیم سال گذشته لیگ برتر کشتی فرنگی است که بدلیل همین بدهی ها در فصل لیگ شرکت نمی کند.

البته امکان دارد بابلی ها با یک حمایت کننده مالی دیگر در لیگ شرکت کنند. تیم آزادگان بابل دیگر نماینده استان مازندران است که قصد دارد در لیگ کشتی آزاد شرکت کند. لیگ کشتی از دهه اول آبان ماه استارت می خورد.