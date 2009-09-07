جایگاه مربیان سازنده مشخص نیست/ با این شرایط دیگر انگیزه ای نداریم

هاشم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: به عنوان مربی سازنده کشتی مازندران امسال کشتی گیران کشورمان در سه رده سنی در رقابتهای قاره ای و جهانی صاحب چهار مدال شده اند و این کارنامه بدی نیست.

وی تصریح کرد: کشتی گیر من بشیر باباجان زاده تا امروز نزدیک به 14 مدال در رقابتهای مختلف بین المللی کسب کرده است اما من بعنوان مربی وی تا امروز حتی به یک سفر خارجی برای تشویق اعزام نشده ام. البته به شخصه نیازی به سفر ندارم اما از مسئولان می خواهم بعنوان شخصی که باشگاه خصوصی کشتی را در شهرستان بابل اداره می کنم از من حمایت کنند نه اینکه مجبورشوم با هزینه شخصی برای باشگاهم 8 میلیون تومان تشک خریداری کنم.

میرزاده تاکید کرد: برای آنکه کشتی گیرانم کاملا تحت نظرم باشند در باشگاهم سونا و تجهیزات پزشکی راه اندازی کرده ام تا این استعدادها هدر نروند.

وی ادامه داد: دو گله دارم یکی از مسئولان ورزش کشور در مورد اینکه قدر مربیان سازنده در کشتی را نمی دادند و من با این همه سابقه و شاگرد در کشتی ایران جایگاهی ندارم و دیگری از مسئولان اداره کل تربیت بدنی استان مازندران که از نظر امکانات و مسائل مالی هیچ کمکی به من بعنوان یک باشگاهدار سازنده نمی کنند.

میرزاده اظهار داشت: وقتی این موانع را می بینم انگیزه ام را برای کارکردن از دست می دهم اما با توجه به اینکه عاشق کارم هستم در حال حاضر بیش از 60 کشتی گیر نونهال ونوجوان را آموزش می دهم تا آینده کشتی فرنگی ایران را تضمین کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: محمد بنا یک مربی کارکشته و کاربلد در کشتی ایران است. از وی می خواهم که در انتخاب کشتی گیران تیم ملی عدالت را رعایت کند و کمک کند تا سرمایه های کشتی حفظ شوند و از طرفی همه می دانند کل مربیان برجسته کشتی فرنگی در ایران به 20 نفر نمی رسند و این مربیان سازنده نیازمند حمایت مسئولان ورزش کشور هستند.