حمایت از چاپخانه داران کشور با احداث شهرکهای چاپ

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین جلال ذکایی در همایش بزرگ صنعت چاپ استان قزوین که یکشنبه شب در سالن ایران زمین قزوین برگزار شد، اظهار داشت: با تکنولوژی مدرن در صنعت چاپ، امروز رقابت سختی در مقابل صنعتگران این بخش ایجاد شده است که دیگر با شیوه های سنتی و قدیمی نمی توان موفق شد.

وی افزود: در دوره جدید فعالیتها تلاش می کنیم ضمن توجه به آموزش و استفاده از تجهیزات مدرن به ارتقا صنعت چاپ کشور کمک کنیم تا زمینه رقابت صنعتگران چاپ با رقبای خارجی فراهم شود.

مدیرکل دفتر امور چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین از راه اندازی شهرکهای چاپ در تهران و قم خبر داد و اظهار داشت: به منظور توسعه صنعت چاپ در آینده نزدیک شهرک چاپ در شهرهای اصفهان، مشهد و تبریز راه اندازی خواهد شد و در سایر مناطق هم خوشه های صنعتی چاپ، ایجاد می شود.

محمدحسین شفیعی ها مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین هم با اشاره به ارتباط مستقیم صنعت چاپ با فرهنگ کشور گفت: به رغم نقش چاپ در فرهنگ عمومی متاسفانه به دلیل عدم همکاری مناسب سیستم بانکی، تسهیلات لازم برای شکوفایی این صنعت اختصاص نیافته است که جای انتقاد دارد.

وی افزود: در بخش تسهیلات بنگاه های زودبازده از مجموع 500 میلیارد تومان تسهیلات اختصاص یافته به استان قزوین در حوزه فرهنگ فقط 700 میلیون تومان اختصاص یافت که چهار صدم درصد اعتبارات بود.

شفیعی ها تصریح کرد: به رغم تعیین خط اعتباری در بنگاههای اقتصادی متاسفانه بسیاری از پرونده ها در بخش فرهنگ و هنر به ویژه دست اندرکاران صنعت چاپ در بانکها متوقف شد و تسهیلات پرداخت نشد.

مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی استان قزوین با اشاره به نقش صنعت چاپ به ایجاد اشتغال و ارزش افزوده از استاندار خواست برای حل مشکل اعطای تسهلات بانکی به صنعتگران چاپ دستور لازم را صادر کند.

در ادامه بهرام عفراوی مولف و مدرس دانشگاه در خصوص چاپ نوین مطالبی بیان کرد و از برپایی جشنواره نهم چاپ در آبان ماه امسال در تهران خبر داد.

در این همایش از دست اندرکاران برتر صنعت چاپ استان قزوین تقدیر شد.