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۱۶ شهریور ۱۳۸۸، ۹:۲۴

از سوی مرکز سنجش اعلام شد:

انتشار کلید نهایی و پاسخنامه آزمونهای علوم پایه و پیش کارورزی

انتشار کلید نهایی و پاسخنامه آزمونهای علوم پایه و پیش کارورزی

مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت اعلام کرد: کلید نهایی و پاسخنامه آزمونهای جامع علوم پایه رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی به همراه آزمون پیش کارورزی پزشکی امروز دوشنبه منتشر می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نتایج نهایی این آزمونها یکشنبه 15 شهریورماه اعلام شد و دانشجویان می توانند برای اطلاع از نتایج آزمونهای خود به سایت مرکز سنجش مراجعه کنند.

کلید نهایی و پاسخنامه این گروه از دانشجویان از ساعت 14 امروز دوشنبه 16 شهریورماه در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی فعال می شود.

آزمونهای پیش کارورزی رشته پزشکی، جامع علوم پایه پزشکی، جامع علوم پایه دندانپزشکی و جامع علوم پایه داروسازی با حضور چهار هزار و 227 دانشجوی علوم پزشکی به طور همزمان در بیش از 35 دانشگاه علوم پزشکی در روز پنجشنبه 29 مرداد برگزار شد.

به گزارش مهر، امتحانات جامع علوم پایه پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی به منظور ارتقاء سطح علمی هماهنگی و یکنواختی کیفیت آموزش در کلیه دانشگاههای علوم پزشکی و آزمون پیش کارورزی نیز برای دانشجویان رشته پزشکی که وارد دوره کارورزی می شوند، برگزار می شود.

کد مطلب 942935

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