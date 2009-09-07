نوجوانان ایران نایب قهرمان جهان شدند/ فرصتی که از دست رفت

به گزارش خبرنگار مهر، تیم والیبال نوجوانان ایران یکشنبه شب در دیدار نهایی یانزدهمین دوره رقابتهای قهرمانی نوجوانان جهان مقابل صربستان با نتیجه 3 بر 2 شکست خورد تا نتواند از عنوان قهرمانی خود در این رقابتها دفاع کند.
شاگردان یوتسا ستکوویچ ست اول این مسابقه را با نتیجه (25 بر22) به حریف خود واگذار کردند اما در گیمهای دوم و سوم موفق شدند با نتایج (25 بر20) و (25 بر17) از حریف خود پیش بیفتند. روند موفقیت آمیز تیم ایران تداوم نیافت و صربها در ست چهارم با حساب (25 بر20) مقابل تیم ایران به برتری رسیدند. درنهایت تیم کشورمان در ست تعیین کننده پنجم با حساب (15 بر11) شکست خورد که دلیل اصلی این شکست به استرسی بازمیگشت که بازیکنان ما را دربرگرفته بود.
همچنین شب گذشته تیم آرژانتین هم در دیدار ردهبندی مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان جهان موفق شد در سه ست پیاپی مقابل روسیه به برتری دست یافته و به عنوان سومی این رقابتها دست پیدا کند.
ایران پیش از حضور در این تورنمنت در دیدار دوستانهای که در ایتالیا برگزار شد موفق شد صربستان را شکست دهد. این درحالی است که در دور اول این رقابتها هم با حساب 3 بر صفر و با نتایج (25 بر22)، (25 بر11) و (25 بر23) مقابل حریف خود به برتری رسیده بود و شکست سه باره این تیم، فرصتی بود که بسادگی از دست رفت.
الکساندر آتاناسیهویچ (شماره 14) با 24 امتیاز ، بهترین بازیکن صربها در این دیدار بود و از تیم ما پوریا فیاضی با 19 امتیاز، این عنوان را از آن خود کرد.
ردهبندی کلی این رقابتها به این شرح است:
1- صربستان
2- ایران
3- آرژانتین
4- روسیه
5- اسپانیا
6- تونس
7- هندوستان
8- ایتالیا
9- برزیل
10- آمریکا
11- لهستان
12- فرانسه
13- مصر
14- ژاپن
15- پورتوریکو
16- الجزایر
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