1200 هکتار از مساحت شهر زاهدان را منازل و اماکن فرسوده تشکیل می دهد

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، علی محمد آزاد که به همراه معاون عمرانی استانداری، فرماندار و مسئولان شهرداری عصر روز یکشنبه از نقاط مختلف و حواشی شهر زاهدان بازدید می کرد، اظهار داشت: هزار و 200 هکتار از مساحت شهر زاهدان را منازل و اماکن فرسوده و نابسامان تشکیل می دهد.

استاندار سیستان و بلوچستان تصریح کرد: منازل و اماکن فرسوده و نابسامان علاوه بر نامطلوب نشان دادن چهره شهر، تبعات و مشکلات عدیده بهداشتی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی را در پی دارد.

وی گفت: در یکسال اخیر با مساعدت رئیس جمهور، 230 میلیارد ریال برای اجرای طرح های عمرانی این شهر اختصاص یافته که بخش اعظم آن هزینه شده است.

استاندار سیستان و بلوچستان افزود: برای ساماندهی بافتهای فرسوده این شهر زمینی به مساحت سه هکتار برای جایگزینی در نظر گرفته شده است.

آزاد با تأکید بر توسعه فضای سبز و اماکن تفریحی بیان کرد: علاوه بر اجرای طرح نهضت آسفالت در خیابانها و معابر سطح شهرهای سیستان و بلوچستان، امکانات سرگرمی و تفریحی برای نوجوانان و کودکان در پارک محله ها به ویژه در سطح شهر زاهدان در سال جاری فراهم شده که رضایت خانواده ها را در پی داشته است.

وی تصریح کرد: نبود امکانات لازم در بخشهای عمران شهری، فضای سبز، امکانات تفریحی، سرگرمی برای خانواده ها و وجود بافتهای فرسوده و نابسامان شهری از مشکلات مهم و اساسی شهرهای سیستان و بلوچستان به ویژه شهر زاهدان است.