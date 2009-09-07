100 هزار تن سیمان از طریق بندر چابهار به کشور عمان صادر می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، ایرج حسن پور شامگاه یکشنبه در جلسه کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان سیستان و بلوچستان با اعلام این خبر اظهار داشت: با عقد قراردادی با طرف عمانی در سال گذشته نیز 50 هزار تن سیمان به این کشور صادر شده است.

وی افزود: با توجه به راه اندازی کارخانه سیمان زابل و روند روبه رشد تولید سیمان در استان برنامه ریزی شده است تا این محصول از طریق بندر چابهار به کشورهای آفریقایی نیز صادر شود.

حسن پور با اشاره به تشکیل بانک توسعه صادرات غیرنفتی استان، از راه اندازی صندوق ضمانت صادرات غیرنفتی در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: با راه اندازی این صندوق خسارت کالاهای صادراتی صادرکنندگان در صورت بروز حادثه پرداخت می شود.

معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استاندار سیستان و بلوچستان نیز اعلام کرد: تمهیداتی صورت گرفته تا یارانه حمل و نقل داخلی به محصول سیمان داده شود.

حامد علی مبارکی افزود: تلاش شده سیمان استانهای دیگر هم از طریق سیستان و بلوچستان ترانزیت و از بندر چابهار به کشورهای هدف صادر شود.