9 هزار حامی از ایتام گلستانی حمایت می کنند

عباس حاجی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: برخی از این حامیان در داخل و برخی نیز در خارج از کشور هستند و یکی از این حامیان حمایت از 500 یتیم را برعهده دارد.

وی اظهار داشت: طرح اکرام ایتام در شبهای قدر در استان انجام می شود و ثبت نام از ایتام بدون حامی نیز برگزار می شود.

وی خاطرنشان کرد: هزار و 779 کودک یتیم زیرپوشش این نهاد بدون حامی هستند که از این تعداد 465 کودک بین یک تا 14 سال و بقیه تا 18 سال سن دارند.

به گفته حاجی اکبری، در مجموع 9 هزار و 402 کودک و نوجوان یتیم زیرپوشش این اداره کل وجود دارد که هفت هزار و 623 کودک دارای حامی هستند.

مدیرکل کمیته امداد گلستان بیان داشت: در سال جاری در مجموع چهار میلیارد و 910 میلیون و 825 هزار ریال به ایتام استان کمک شد که از این مبلغ یک میلیارد و 164 میلیون و 358 هزار ریال در فروردین ماه سال جاری بوده است.

به گفته حاجی اکبری، 31 هزار و 663 زن سرپرست خانوار زیرپوشش این اداره کل قرار دارد که باید برای رفع مشکلات آنها برنامه ریزی شود.