  1. استانها
  2. گلستان
۱۷ شهریور ۱۳۸۸، ۱۲:۰۷

9 هزار حامی از ایتام گلستانی حمایت می کنند

9 هزار حامی از ایتام گلستانی حمایت می کنند

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل کمیته امداد گلستان گفت: بیش از 9 هزار حامی از ایتام این استان حمایت می کنند.

عباس حاجی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: برخی از این حامیان در داخل و برخی نیز در خارج از کشور هستند و یکی از این حامیان حمایت از 500 یتیم را برعهده دارد.

وی اظهار داشت: طرح اکرام ایتام در شبهای قدر در استان انجام می شود و ثبت نام از ایتام بدون حامی نیز برگزار می شود.

وی خاطرنشان کرد: هزار و 779 کودک یتیم زیرپوشش این نهاد بدون حامی هستند که از این تعداد 465 کودک بین یک تا 14 سال و بقیه تا 18 سال سن دارند.

به گفته حاجی اکبری، در مجموع 9 هزار و 402 کودک و نوجوان یتیم زیرپوشش این اداره کل وجود دارد که هفت هزار و 623 کودک دارای حامی هستند.

مدیرکل کمیته امداد گلستان بیان داشت: در سال جاری در مجموع چهار میلیارد و 910 میلیون و 825 هزار ریال به ایتام استان کمک شد که از این مبلغ یک میلیارد و 164 میلیون و  358 هزار ریال در فروردین ماه سال جاری بوده است.

به گفته حاجی اکبری، 31 هزار و 663 زن سرپرست خانوار زیرپوشش این اداره کل قرار دارد که باید برای رفع مشکلات آنها برنامه ریزی شود.

کد خبر 942946

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها