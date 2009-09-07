برای هر 665 دانش آموز یک مربی ورزش در ایران وجود دارد

رضا رفیعانی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره میزان کمبود مربی ورزش در مدارس در سال تحصیلی جدید افزود: براساس دستور العمل ساماندهی نیروی انسانی در سال تحصیلی 88-89، کمبود مربیان ورزش در پایه چهارم و پنجم ابتدایی باید از طریق معلمان همان پایه تحصیلی مرتفع شود. البته این معلمان باید آموزشهای لازم را در زمینه تربیت بدنی در تابستان بگذرانند.

این در حالی است که پیش از این برای پایه های تحصیلی چهارم و پنجم ابتدایی در مدارس مربی ورزش جداگانه ای فعالیت می کرد.

سرپرست اداره کل تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه در سالهای گذشته با کمبود 12 هزار مربی ورزش مواجه بودیم، اظهار کرد: با اجرای این قانون از دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی این رقم در سال تحصیلی جدید به حدود هفت هزار نفر می رسد.

در سالهای گذشته تعداد زیادی از مربیان ورزش بازنشسته شده و از آموزش و پرورش خارج شده اند اما این وزارتخانه هیچگونه ردیف استخدامی در این زمینه نداشته است. مسئولان این وزارتخانه کسری بودجه شدید را علت عدم استخدام عنوان می کنند.

رفیعانی ادامه داد: البته در این دستورالعمل امکان به کارگیری نیروهای حق التدریس در مدارس راهنمایی و متوسطه در صورت کمبود نیرو دیده شده است.

این مقام مسئول در وزارت آموزش و پرورش درباره علت عدم اجرای قانون افزایش ساعات زنگ ورزش در دوره راهنمایی از دو به سه ساعت گفت: این موضوع نیز به کمبود نیروی انسانی در این بخش برمی گردد اما امسال به مدارس ابلاغ کرده ایم که در صورت کسری ساعات موظف معلم ورزش در مدارس راهنمایی، زنگ ورزش را به سه ساعت افزایش داده تا هم قانون اجرا شده و هم موظفی این مربیان تکمیل شود.

شورای عالی آموزش و پرورش در سال تحصیلی گذشته مصوبه ای را داشت که طبق آن ساعات ورزش در دوره راهنمایی باید یک ساعت افزایش یابد که این مصوبه به دلیل کمبود نیرو تاکنون اجرا نشده است.

رفیعانی ادامه داد: البته این قانون تنها شامل مناطقی می شود که با مازاد نیرو روبرو هستند که تعداد آنها زیاد نیست.