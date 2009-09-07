نفوذ حزب الله در نهادهای امنیتی صهیونیستها

به گزارش خبرگزاری مهر، ساندی تایمز در گزارش خود می نویسد : در ماه گذشته شین بت ( پلیس امنیت داخلی اسرائیل) فردی 23 ساله به نام "راوی سلطانی" را به اتهام تلاش برای ترور "گابی اشکنازی" بازداشت کرد.

سلطانی یک عرب اسرائیلی است که پدر وی به شغل وکالت اشتغال دارد.

این مسئله ضعف تدابیر امنیتی در ارتش اسرائیل و سایر مراکر امنیتی این رژیم را به تصویرمی کشد.

بر اساس این گزارش، سلطانی عضو باشگاه "کفر سبا" است که اشکنازی نیز در آن عضویت دارد. این باشگاه نیم ساعت از تل آویو فاصله دارد و هزینه سالانه عضویت در آن 700 پوند است. معمولا افراد صاحب نام، فرماندهان ارتش و افراد ثروتمند در این باشگاه عضویت دارند.

ساندی تایمز در ادامه می نویسد : سلطانی در سال 2006 در مغرب حضور داشت و زمانی که تصاویر جنگ 33روزه از تلویزیون پخش می شد به محض پخش تصویر مربوط به اشکنازی، سلطانی نا گهان از جا پرید و گفت : من او را می شناسم. در اسرائیل ما با هم ورزش می کنیم. ما هفته ای دو بار یکدیگر را ملاقات می کنیم.

در عصر همان روز فردی سالخورده با نام "سلمان حرب" به سلطانی مراجعه کرده و خود را از اعضای حزب الله لبنان معرفی می کند و پس از آن این دو بصورت ایمیلی با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند و قرار می شود تا سلطانی در بازگشت به سرزمین های اشغالی با حرب در ارتباط باشد.

در همین رابطه یکی از افسران شین بت به ساندی تایمز گفت : سلمان حرب یک هدف یاب است. وظیفه او گیر آوردن افرادی است که به طور بالقوه می توانند عضو حزب الله لبنان شوند. سلمان پس از جذب افراد آنها را برا ی کارهای مختلف معرفی می کند.

تایمز می نویسد : جذب سلطانی یک خوش شانسی بسیار بزرگ برای حزب الله به شمار می رفت. زیرا پس از ترور عماد مغنیه در فوریه سال گذشته در دمشق توسط عوامل اسرائیلی، حزب الله به شدت دنبال تلافی این ترور بود.

منابع شین بت می گویند : پس از آن حرب از سلطانی دعوت کرد تا یکدیگر را در شهر "لودز" لهستان" درست پیش از کریسمس ملاقات کنند. در آخرین لحظات حرب به سلطانی گفت که نتوانسته ویزا تهیه کند و در عوض برادر وی "سامی" با سلطانی دیدار می کند.

بر همین اساس سامی پس از اینکه از طریق تلفن همراه چندین بار محل قرار خود با سلطانی را تغییر داد سرانجام با وی دیدار کرد و سامی در این دیدار اطلاعاتی را درباره محل باشگاه، زمان ورود و خروج اشکنازی، محافظان وی و نوع اسلحه آنها از سلطانی دریافت کرد. سپس سامی یک آدرس ایمیل و یک متن رمز شده نرم افزاری را برای ارتباط در اختیار سلطانی قرار داد.

بر همین اساس، از زمان بروز این مسئله و پی بردن سازمانهای امنیتی رژیم صهیونیستی به ضعف خود، اشکنازی و محافظان او در این باشگاه حضور نیافته اند.