20 دستگاه حفاری به ناوگان حفاری ایران افزوده می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، حیدر بهمنی گفت: با پیوستن این دستگاه به ناوگان حفاری شرکت ملی حفاری، شمار دستگاه های حفاری خشکی و دریایی شرکت به 77 دستگاه می رسد.



وی افزود: با هدف توسعه گستره فعالیت و تقویت صنایع داخلی کشور، ساخت 10 دستگاه حفاری از این تعداد به تولیدکنندگان و قطعه سازان داخلی سفارش داده شده است.



بهمنی خاطرنشان کرد: 10 دستگاه حفاری خریداری شده از خارج کشور نیز هم اکنون در گمرک جمهوری اسلامی مراحل ترخیص را طی می کند.



شرکت ملی حفاری ایران از شرکتهای بالادستی وزارت نفت است که با بهره گیری از 57 دستگاه حفاری خشکی و دریایی، عملیات حفاری چاه های نفت و گاز در 10 استان نفتخیز و گازخیز کشور را برعهده دارد.