استفاده سیا از نیروهای طالبان برای حمله به مردم و نیروهای عراقی

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه عکاظ عربستان در گزارشی نوشت، "وین مدیسن" تحلیلگر آمریکایی با اشاره به نقش مستقیم سیا در وارد کردن نیروهای مزدور افغانی برای استفاده از آنها در عملیات های القاعده در عراق، می افزاید: از نیروهای آگاه اطلاعاتی که طی سال 2007 در پایگاه هوایی "طلیل" عراق (موسوم به Camp Adder) فعالیت می کرده اند، به این اطلاعات دست پیدا کردم.

مدیسن در این باره افزود: آمریکا این پایگاه هوایی را در آغاز جنگ عراق به اشغال خود درآورد و در همین مکان بود که نیروهای مزدور افغان را برای حمله به غیر نظامیان و نیروهای امنیتی عراق گرد هم می آورده اند.

بر این اساس ماموران سیا در همکاری مستقیم با القاعده، این نیروهای مزدور افغان را در اختیار این گروه تروریستی قرار می داده اند. از طرفی القاعده نیز از این نیروها در عملیات های خود در حمله به مردم و نیروهای امنیتی استفاده می کرده است.

بر پایه این گزارش بیشتر این مزدوران افغانی از نیروهای طالبان بوده اند که با ورود به عراق توسط ماموران سیا در عملیات های القاعده از آنها استفاده می شده است.

مدیسن تحلیگر برجسته سیاسی که در روزنامه های میامی هرالد، هیوستن کرونیکل و فیلادلفیا انکوایر و پایگاه ههای خبری کورپ واچ، آنلاین ژورنال و دیگر سایت ها فعالیت می کند، در این زمینه می افزاید: در سال 2007 نیروهای عراقی کانتینری را توقیف کردند که در آن 30 تا 40 نفر افغانی از نیروهای طالبان در آن حضور داشتند که پس از بازپرسی از آنان همگی به این امر که توسط نیروهای آمریکایی برای انجام عملیات در عراق آورده شده اند، اعتراف کردند.



