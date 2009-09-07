به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایش تلفیقی از مونودراما است که طراحی با نور و حرکت و سیستم مولتی مدیا در آن استفاده شده است. داستان نمایش "آذر" درباره پرستاری به نام آذر است که در دوران جنگ در حین جابجایی مجروحین بر اثر انفجار نارنجک آسیب می‌بیند. فریبا شاهسون،‌ ناصر عرفانیان،‌ حسن فرخی و فتانه صبوری بازیگران این نمایش هستند.

"آذر" نوشته مهدی پوررضاییان است و محمد قومی طراح چهره‌پردازی، احمدرضا آخوندزاده طراح نور، اجرای دکور و دستیار کارگردان، عنایت خادم البشیری آهنگساز، سیدمهدی شربتی مدیر صحنه، آزاده فرخی طراح پوستر و بروشور و جعفر گودرزی مشاور امور رسانه‌ای عوامل دیگر این نمایش هستند.



نمایش "آذر" به مدت زمان 40 دقیقه از سه‌شنبه 24 شهریورماه در خانه نمایش اداره برنامه‌های تئاتر به صحنه می‌رود.