85 هکتار زمین بی ارزش روی دست مسئولان مسکن مهر ورامین ماند

به گزارش خبرنگار مهر در ورامین، زمینی که برای اجرای طرح مسکن مهر در شهرستان ورامین اختصاص یافته، یکصد هکتار زمین در اطراف دانشگاه آزاد اسلامی پیشوا است.

از ابتدای اختصاص این زمین که بهمن ماه سال 1387 از سوی سازمان مسکن و شهر سازی صورت گرفته، تا کنون حدود 15 میلیارد ریال صرف مطالعات، تهیه نقشه طرح هادی، انتخاب مشاور، تسطیح و آماده سازی زمین، آزمایشگاه ژئو تکنیک خاک وگمانه 30 متری زلزله شناسی و ... شده است .

شماری از کارشناسان معتقدند که در بهمن ماه سال 1387 که زمین یکصد هکتاری توسط سازمان مسکن و شهر سازی به مسکن مهر ورامین تعلق گرفت، فرمانداری، اداره تعاون و دیگر مسئولان امر، نسبت به مشکلات جانبی این زمین بی توجهی و سهل انگاری کردند.

نکته جالبی که از سوی یکی از مسئولان تعاونی های مسکن مهر شهرستان به خبرنگار مهر در ورامین اظهار می شود، این است که سازمان مسکن و شهر سازی از مشکلات عدیده این زمین خبر داشته و با علم به این مسائل، زمین را در اختیار تعاونی ها قرار داده است.

85 هکتار زمین بی ارزش برای مسکن سازی

دو خط لوله فشار قوی مرکزی گاز از میان این زمین یکصد هکتاری عبور می کند که هر خط لوله باید 250 متر حریم داشته باشد و به این ترتیب حدود 50 هکتار از این زمین باید دیوار کشی شده و هیچ ساخت و سازی در آن انجام نشود.

از سوی دیگر 20 هکتار از اراضی فوق در حریم تیرهای برق فشار قوی قرار دارد که ساخت و ساز در این زمینها را نا ممکن کرده است. 15 هکتار از این زمین هم برای طرح کمربندی پیشوا در نظر گرفته شده است که متاسفانه این مسئله نیز از چشم مسئولان امر، دور مانده است .

معارض جدی زمین یکصد هکتاری

مهمترین مشکلی که ساخت و ساز در این زمین را با تهدید جدی مواجه ساخته، معارض بودن شهرک صنعتی پیشواست و مسئولان این شهرک، طی مکاتباتی با مسئولان امر، خواهان حل این مشکل شده اند.

به این ترتیب، حدود 85 هکتار از زمین یکصد هکتاری اختصاص داده شده به حدود هشت هزار متقاضی مسکن مهر که بیش از سه هزار نفر آنها ورامینی بوده و مابقی از شهرستانهای دیگر استان تهران تقاضا داده اند، بی ارزش است و معارضهای جدی دارد که باید فکری به حال مسکن مهر شهرستان ورامین کرد.

استاندار تهران در خبری که هشتم شهریورماه 88 در مهر منتشر شد هیچ اشاره ای به اینکه زمینی بابت مسکن مهر در ورامین تخصیص یافته نکرد

استاندار تهران در خبری که هشتم شهریورماه 1388 در خبرگزاری مهر منتشر شد، از عملیات اجرایی و آماده سازی واحدهای مسکونی مهر شهرستان ورامین خبر نداد و در طول سخنانش هیچ اشاره ای به فعالیت مسکن مهر در این شهرستان نداشت.

وی از شهرهای هشتگرد، پرند، دماوند و شهرستانهای پاکدشت، اسلامشهر و فیروز کوه نام برد، ولی از شهرستان ورامین که مطالعات و آزمایش های اولیه و عملیات تسطیح و آماده سازی زمین ها انجام شده اثری نبود.

وقتی این نام نبردن به عنوان علامت سئوالی بزرگ مقابل چشمها قرار می گیرد که یکی از مسئولان تعاونی های مسکن مهر شهرستان از آمادگی پیمانکار برای شروع فاز یک ساختمان سازی در این پروژه خبر می دهد و عنوان می کند که حتی مبلغی هم به عنوان پیش پرداخت به پیمانکار داده شده است.

قضایا از زمانی جدی شد که چند روز پیش، استعلام اداره گاز استان تهران که در حال پاسکاری جواب استعلام به اداره گاز پیشوا بود، به دست مسئولان رسید و با روشن شدن ابعاد دیگری که ذکر شد، استاندار تهران دستور پیگیری داد.

در جلسه ای که با حضور "درون پرور" معاون استاندار و جمعی از مسئولان مرتبط از جمله مسئولان اتحادیه تعاونی های مسکن مهر شهرستان در محل استانداری تشکیل شد، تاکید استانداری برای دریافت گزارشهای تکمیلی و اطلاعات بیشتر از سوی ادارات مسکن و شهر سازی، تعاون، گاز و دیگر ادارات مرتبط به آنها ابلاغ شد.

به این ترتیب استانداری تهران هم به تکاپو افتاده تا با پیگیری هرچه سریعتر مشکلات و معارضهای این زمین یکصد هکتاری، اجرای فاز یک این پروژه به زودی آغاز شود.

از سوی دیگر، یک منبع موثق به خبرنگار مهر گفت: سازمان مسکن و شهر سازی اعلام کرده که حاضر است زمینهای پشت همین زمین را به ساخت مسکن مهر اختصاص دهد، ولی دور شدن ساکنان این منطقه از مرکزیت، باعث مخالفتهایی با این پیشنهاد شده است.

تعاونیهای مسکن مهر سپر بلای سهل انگاریها

تعاونی های مسکن مهر شهرستان با وجود مشکلاتی که ذکر شد، سپر بلای سهل انگاریها و بی توجهی های مسئولان شهرستان و استان قرار گرفته اند، چرا که متقاضیان، آنها را مسئول مستقیم واگذاری مسکن مهر می دانند و در دسترس ترین مسئول برای انعکاس اعتراضات مردمی هستند.

این رویکرد متقاضیان عصبی و سرگردان در حالی است که اختلال به وجود آمده در امر ساخت و ساز مسکن مهردر شهرستان ورامین، کوچکترین ارتباطی به تعاونیها ندارد و آنها فقط مجری و پیگیری کننده طرح هستند.

تمام این مسائل در حالی اتفاق می افتد که حدود دو سال از ثبت نام متقاضیان گذشته و بیش از هشت هزار نفر واجد شرایط این طرح از حدود 13 ماه پیش، هر کدام مبلغ 10 میلیون ریال پرداخت کرده اند که حدود سه هزار نفر از متقاضیان مربوط به شهرستان ورامین هستند و بقیه از دیگر نقاط استان به این منطقه معرفی شده اند.

تاکنون حدود 15 میلیارد ریال هزینه های این طرح تا به حال مصرف شده و حدود 80 میلیارد ریال پولی که متقاضیان در اختیار تعاونیها قرار داده اند در میان مشکلات عدیده این زمین یکصد هکتاری، سرگردان شده است.

مشکلات و معارضهای زمین مسکن مهر ورامین، به واسطه بی توجهی و عدم رعایت نکات ویژه ساختمان سازی از سوی مسئولان واگذاری زمین روی داده و حالا در صورت اختصاص زمینی دیگر - حتی در پشت همین زمین - مطالعات جدید و ... باید از ابتدا صورت گیرد.

سهل انگاریها از سوی مسئولان مرتبط شهرستان ورامین و استان تهران در حالی روی داده که در روزهای اولیه، پیشنهاد شده بود که یکصد هکتار زمین در بخش قرچک به این طرح اختصاص یابد.

وقتی بدانیم که بیش از نیمی از متقاضیان شهرستان از بخش قرچک هستند، پرسشی اساسی پیش می آید و آن اینکه چرا پیشنهاد احداث مسکن مهر در قرچک مورد تایید قرار نگرفت؟

این در حالی است که در تحقیقات به عمل آمده، مشخص شد که کوچکترین معارضی برای زمینهای قرچک وجود نداشته است.

به هر حال طرح مسکن مهر به عنوان طرحی نوین امیدهای بسیار برای خانه دار در دلهای خانه به دوشان و مستاجران ایجاد کرد و چه خوب بودن برنامه ریزیها به گونه ای صورت می گیرد که این میزان معترض و انصرافی و بلاتکلیف در اقصی نقاط کشور دیده نمی شد.

پاسخ به این پرسش توسط مسئولان مربوطه، می تواند بخشی از ابهامات موجود در پرونده مسکن مهر شهرستان ورامین را برطرف کند.