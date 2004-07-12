كتاب عطر خوش ايمان منتشر شد

به گزارش خبر نگار گروه دين و انديشه خبرگزاي " مهر" ، رحمان نويسنده بنگلادشي الاصل در اولين كتاب خود كه توسط انتشارات بنياد كتاب كاليفرنيا منتشر شده ، مطالب ژرفي را بيان مي كند. رحمان قسمت اعظم بينش خود را از آموزش هاي جد پدريش ، مولانا هدايت الله كسب كرده است. جد پدري وي روحاني معلم و درمانگردر بنگال شمالي بود. اين آموزش ها از طريق والدين مرحوم رحمان به وي انتقال يافت. هسته كتاب وي را اشتياقي پايا براي به وجود آوردن معنويت فردي در بافت اسلام، به وجود مي آورد. اگر چه برخي از راهنمايي هاي معنوي او بسيار انتزاعي جلوه مي كند، اما بسياري از فصول كتاب با فهرستي از تمارين براي خواننده به پايان رسيده است.برخي از فصول از پيشنهاداتي سازنده تشكيل شده اند اين پيشنهادات شامل بررسي اعمال فرد در پايان روز، تهيه يك فهرست از كساني كه دروغ گفتند و قرار دادن خود در شرايطي كه نسبت به اين امر احساساتي تازه داشته باشيم.

بخشي از كتاب به توصيف سه اصل اسلام و بخش ديگر به دو اصل ديگر از پنچ ركن اصلي اسلام مي پردازد. اين دو بخش فصل كوتاهي را به خود اختصاص داده و در يك نشست مي توان آن را خواند. رحمان در اثر خود از داستان هاي مسلمانان استفاده مي كند تا به نكته يا ارزشي از اسلام اشاره كند. اين داستان ها دربرگيرنده اشتباهات شخصيت تخيلي ملا نصرالدين است. چندين سوال الهام بخش از قرآن، حضرت محمد (ص) و شعراي عرفان به خصوص مولانا شالوده تلاش معنوي رحمان را تشكيل مي دهد. به نظر مي رسد وي موفق شده چيزي خوش قريحه از اسلام را با مخاطبان در ميان بگذارد و ديني را معرفي كند كه براساس سياحت پر مايه باطن است.

"امام عبدالرئوف" نويسنده" كتاب اسلام : قانون مقدس و مسائل صحيح در اسلام" درباره اين اثر مي گويد: " اين كتاب اسلام معنوي را نشان مي دهد كه از ميان نسل ها گذشته است. جمال در اين زنجير همچون يك حلقه ارتباط تلقي مي شود. او پيامي را كه از پدربزرگش در بنگلادش آموخته منتقل مي كند. ما نياز داريم تا پيام هاي اين كتاب را كه قلب اسلام به ما مي نماياند، به خاطر بسپاريم" .

"كبير هلمينسكي" در باره اين كتاب مي گويد: "عطر خوش ايمان بازتاب زندگي معنوي اسلام است كه رويكردي عملي و شاد به زندگي با ايمان وآگاهي را ارائه مي كند. بسياري از آثار منحصراً رفتار بيروني و اعتقادات را مد نظر داشته اند. جاي اثر كه پرتوي به زندگي باطني را فراهم كند بسيار خالي احساس مي شد، اما رحمان در كتاب خود به جستجوي باطني پرداخته است" .









