تنها گونه قورباغه درختی کشور در استان ایلام شناسایی شد

قاسم دیانت طلب در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: به تازگی تنها گونه قورباغه درختی کشور در استان ایلام شناسایی شده است .

وی ادامه داد: نام این قورباغه "هیلا ساویجینی" است که فقط در استان ایلام شناسایی شده است .

این مسئول همچنین از شناسایی چهار خزنده جدید در استان ایلام خبر داد و گفت: این چهار خزنده از خانواده سوسمارها بنام "لاسرتیوه"، " "جکوینده" و "واراینده" است .

دیانت طلب عنوان کرد: تاکنون 32 گونه خزنده در استان ایلام شناسایی شده است.

این مسئول با بیان اینکه استان ایلام به دلیل شرایط منطقه ای خاص و داشتن کوهها و صخره های متعدد مستعد زندگی خزنده های متعدد است، خاطرنشان کرد: چند گونه گیاهی و جانوری نادر کشور در استان ایلام وجود دارد.

دیانت طلب یادآور شد: وجود پرندگان، پستانداران، گوزن زرد ایرانی و..به زیباییهای استان ایلام افزوده است.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، قورباغه ها شکل ها، اندازه ها و رنگ های مختلف دارند. بعضی از آنها روی درخت هستند، بعضی دیگر در باتلاق یا برکه. بعضی از آنها حتی در سوراخ هایی زیرزمین زندگی می کنند و دوزیست هستند.

بیشتر قورباغه های درختی دارای انگشتان بلند و دست و پا هستند که روی آنها صفحه های چسبناکی برای گرفتن شاخه ها و برگهای نرم وجود دارد. بعضی از قورباغه ها با استفاده از انگشتان پرده دارشان که به عنوان بال پرواز به کار می برند، از این درخت به آن درخت می پرند.