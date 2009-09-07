اولین جلسه دولت آغازی مجدد برای خدمتگزاری مخلصانه است

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمهور با متبرک دانستن تشکیل اولین جلسه هیأت دولت دهم در جوار بارگاه ملکوتی ثامن الحج(ع) اظهار داشت: امیدوارم به فضل الهی برپایی اولین جلسه در جوار امام رضا (ع) آغازی مجدد برای چهار سال تلاشی مستمر و مجاهدتی ایمانی و خدمتگزاری مخلصانه به ملت ایران و صیانت از آرمان های بلند و الهی انقلاب اسلامی باشد.



دکتر محمود احمدی نژاد یکشنبه شب در نخستین جلسه هیئت دولت دهم که در تالار آیینه آستانه قدس رضوی و در جوار بارگاه امام رضا (ع)برگزار شد، اظهار داشت: خدای بزرگ را سپاسگزارم که در این دوران توفیق خدمتگزاری را فراهم کرد و آغاز خدمت رسانی را با آستان بوسی این امام عزیز قرین فرمود.



رئیس جمهور در ادامه از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به خاطر رأی اعتماد به وزیران پیشنهادی قدردانی کرد و گفت: از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی که با دقت و وسواس و روحیه ایمانی و اعتقادی به طور همه جانبه وزیران منتخب رئیس جمهور را مورد بررسی قرار دادند و به 18 نفر از آنها رأی اعتماد دادند و زمینه برپایی اولین جلسه دولت را فراهم کردند، صمیمانه تشکر می کنم.



وی اضافه کرد: از همه بویژه نمایندگان استان خراسان رضوی که برای اصلاح ، تکمیل و کمک به دولت تلاش کردند صمیمانه تشکر می کنم و از خدا می خواهم که به همه توان تشخیص وظیفه و انجام درست آن را عنایت کند.

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