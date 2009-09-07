مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز

آفرینش:

تاریخ اعلام اسامی پذیرفته شدگان استعداد درخشان و انتشار نتایج مرحله تکمیل ظرفیت دانشگاه های علوم پزشکی

ابوترابی فرد: دولت، اعتماد مجلس را پاسخ مثبت دهد

تاریخ ثبت نام و مدارک لازم پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد دانشگاه تهران اعلام شد

اطلاعات:

رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیس جمهوری ونزوئلا: ایران و ونزوئلا باید زمینه قدرت و استحکام جبهه استقلال را فراهم کنند

حکیم الله محسود رهبر طالبان پاکستان کشته شد

وزیران پیشنهادی آموزش و پرورش و نیرو به مجلس معرفی شدند

اعتماد:

با هشدار نسبت به نارضایتی های موجود؛ خاتمی: تا فرصت هست اعتماد عمومی را بازسازی کنیم

دامنه تغییر و تحول در برنامه های ماه رمضان گسترده شد؛ حذف سخنرانان سنتی مراسم احیا در حرم حضرت معصومه

رهبر معظم انقلاب: حوادث قبل و بعد از انتخابات، مانند یک رزمایش بود





ابرار:

به دلیل اعلام نتایج مشکوک؛ عبدالله عبدالله خواستار توقف اعلام نتایج اولیه انتخابات شد

حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی: شناخت فقه و فقهای شیعه به فرصت بسیاری نیاز دارد

با درخواست نادران؛ مجلس صحبت دکترای رحیمی و یک وعده انتخاباتی را بررسی می کند

ابتکار:

رفت و آمد وزیران قدم و جدید آغاز شد؛ تودیع و معارفه؛ حاشیه های پر رنگ تر از متن

پاسخ خاتمی به اتهامات براندازی

حکم جلب پسر کروبی صادر شد

حاجی بابایی خبر داد: فاطمه آلیا؛ وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش

ایران:

رهبر معظم انقلاب در دیدار هوگو چاوز: کاهش قدرت آمریکا نشانه تغییر دنیا است

در نامه رئیس جمهور به رئیس مجلس صورت گرفت؛ معرفی وزرای پیشنهادی نیرو و آموزش و پرورش

اعتراف قاتل در پایان میهمانی خونین: فکر نمی کردم با یک ضربه کشته شود

تفاهم:

شیخ الاسلامی سیاست تازه وزارت کار را اعلام کرد؛ توسعه اشتغال خانگی

تاخیر دوباره در بزرگترین معامله بورس

سرپرست وزارتخانه های نیرو، آموزش و پرورش و رفاه منصوب شدند

تهران امروز:

خبرسازی دولت نهم تا آخرین لحظه

تداوم خصومت شیخ نشین کوچک با ایرانی ها

انتشار شایعه دستگیری پسر مهدی کروبی



جام جم:

رهبر معظم انقلاب: با شیوه سیاستمداران نمی توان در عالم فرهنگ حرکت کرد

برای وزارتخانه های آموزش و پرورش و نیرو معرفی شدند؛ فاطمه آلیا و ذبیحی، وزیران پیشنهادی رئیس جمهور

احتمال تعویق بزرگترین داد و ستد تاریخ بورس

جمهوری اسلامی:

در دیدار رئیس جمهور ونزوئلا با حضرت آیت الله خامنه ای مطرح شد؛ رهبر انقلاب: شکست های پی در پی آمریکا نشانه واقعیت تغییر دنیا است

گاردین: انگلیس در افغانستان نیز مانند عراق شکست می خورد

مراسم سالگرد آیت الله شهید قدوسی برگزار شد

جوان:

در گفتگوی "جوان" با تحلیلگران سیاسی مورد بررسی قرار گرفت؛ پروژه اشراف دوم خردادی برای انهدام جمهوریت

پای 2 میلیارد تومان تصرف غیر قانونی در میان است

جزئیات جدید از حکم جلب پسر کروبی



حزب الله:

مقام معظم رهبری خطاب به شعر و اهالی فرهنگ و ادب تاکید کردند: هنر را در جنگ نرم تمام عیار به میدان آورید

تاکید آیت الله العظمی سیستانی بر وحدت ملت عراق

ساخت سیستم های شناسایی و انهدام موشک های کروز

حیات نو:

سید محمد خاتمی با انتقاد از شرایط فعلی جامعه: برای جبران فردا دیر است

جای تاسف است که نیروهای مدافع انقلاب را برانداز معرفی کنند

همیشه از حکومت سازگار با دین حمایت کرده ام

کروبی پس از تحویل سه سند به قوه قضائیه: آماده ارائه سایر مدارک هستم

حمایت:

رهبر معظم انقلاب اسلامی: ناکامی آمریکا در مورد جمهوری اسلامی ایران شدیدتر از مناطق دیگر است

اشتغال مشکل بزرگ کشور است

وزیر دادگستری: تکلیف ما این است که هر روز تکامل پیدا کنیم

خراسان :

در دیدار جمعی از شاعران، فرهیختگان و اهالی ادب و هنر؛ رهبر انقلاب: حوادث قبل و بعد از انتخابات موجب آشکار شدن نقاط ضعف و قوت و در مجموع یک نعمت بزرگ بود

ردیف بودجه مستقل مشهد در کارگروه برنامه پنجم رد شد

اشپیگل: چین و روسیه در مذاکرات شکورهای غربی برای تحریم ایران شرکت نمی کنند

خبر:

کردان، رحیمی و ارتباط با مراجع مسئله ساز شد

سه هشدار به دولت توسط نمایندگان

سریال های رمضان؛ ناکام در جذب مخاطب

لغو مراسم احیا به قم هم رسید

دنیای اقتصاد:

همزمان با بحران در "سوی تقاضای بازار" انجام می شود؛ تحریک بازار مسکن از طرف عرضه

اشتغال خانگی توسعه می یابد، زودبازده ها بازنگری می شود

سیاست های دولت دهم برای مقابله با گسترش بیکاری

طرح نجات بانک ها از مجلس می آید

سیاست روز:

حضرت آیت الله خامنه ای: نمی توان با شیوه سیاستمداران در عالم فرهنگ حرکت کرد

هفته پنجم لیگ برتر؛ ماراتن مدعیان برای رسیدن به صدر جدول

دیدگاه نمایندگان نسبت به سخنان رئیس جمهور پس از رای اعتماد؛ تعامل خوب وزیر اقتصاد عامل رای اعتماد بود نه عملکرد

سرمایه:

سفیر پاکستان خبر داد؛ خروج قطعی هند از خط لوله صلح

خاتمی خطاب به دلسوزان نظام: تا دیر نشده اعتماد عمومی را بازسازی کنیم

سایت اصولگرای "جهان" خبر و عکس منتشر کرد؛ دیدرا وزیر علوم دولت نهم با وزیر رژیم صهیونیستی در سال 2008

فرهنگ آشتی:

خاتمی: از حکومت سازگار با دین دفاع می کنم

مقام معظم رهبری در جمع اهالی فرهنگ تاکید کردند: منع شیوه سیاستمداران در فرهنگ

سرپرست وزارتخانه های نیرو، آموزش و پرورش و رفاه و تامین اجتماعی منصوب شدند

کارو کارگر:

با وجود 100 موافق؛ فوریت طرح بهسازی قراردادهای موقت رای نیاورد

رهبر انقلاب در دیدار هوگو چاوز: ایران و ونزوئلا زمینه استحکام جبهه تازه تاسیس شده استقلال را فراهم کنند

خروج هند از پروژه خط لوله صلح قطعی شد

گسترش:

رهبر معظم انقلاب خطاب به مجموعه فرهنگی کشور: در جنگ نرم، هنر را تمام عیار به میدان آورید

نبرد صدر نشینی در نصف جهان

عصر دیروز در بدو ورود به مشهد؛ رئیس جمهوری و اعضای هیئت دولت به زیارت امام رضا (ع) رفتند



کیهان:

گزارش تحلیلی خبری کیهان؛ بیانیه جدید موسوی رونویسی از نسخه سیا

رهبر انقلاب: در جنگ نرم، هنر را تمام عیار به میدان آورید

اشپیگل: تحریم ایران در دست انداز افتاده است

وطن امروز:

گزارش "وطن امروز" از دلایل دفاع فائزه هاشمی از سفارت انگلیس؛ حلقه های چهارگانه دانشگاه آزاد

حضور نماینده "دیادورا" در تهران قطعی شد

پرسپولیس با برند ایتالیایی!

اشپیگل: تحریم ایران در دست انداز افتاد





همشهری:

مقام معظم رهبری در دیدار صمیمی شاعران: در جنگ نرم، هنر را تمام عیار به میدان آورید

در صحن علنی مجلس مطرح شد؛ تعلل دولت در تامین اعتبارات مصوب مجلس برای مترو

رویانیان در گفتگو با همشهری: لایحه واردات بنزین به مجلس می رود

هدف و اقتصاد:

در فاصله سه روز تا برگزاری بزرگترین واگذاری تاریخ بورس اعلام شد؛ معامله مخابرات عقب افتاد

وزیر کار دولت دهم تاکید کرد: اصلاح و مهندسی مجدد طرح بنگاه های زودبازده

هاشمی رفسنجانی: توجه به محتوای قرآن انسان سازی است