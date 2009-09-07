حل مشکلات با دمشق باید از طریق دیپلماتیک باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، عادل عبدالمهدی در گفتگوی تلفنی با هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق بر ضرورت پیگیری پرونده های سیاسی با اتخاذ موضع مشترک از سوی تمامی مسئولان عراقی تاکید کرد.

وی در ادامه بر تلاش بغداد برای حل و فصل مشکلات خود با سوریه از طریق گفتگو و دیپلماسی و بررسی ریشه ای آن تاکید کرد.

خاطرنشان می شود که در پی انفجارهای اخیر بغداد، مقامهای عراقی برخی افراد مقیم سوریه را به دست داشتن در انفجارهای خونین بغداد متهم و سفیر خود را از دمشق فراخواندند.

نوری المالکی نخست وزیر عراق در این رابطه اعلام کرده است که 90 درصد تروریستهای عرب از خاک سوریه وارد عراق شده اند.

در پی این اتهامات، ترکیه به نقش میانجیگرانه خود روی آورد و "احمد داود اوغلو" وزیر امور خارجه این کشور برای تنش زدایی میان بغداد و دمشق هفته گذشته به این دو کشور سفر کرد.

بغداد پایتخت عراق روز چهارشنبه 28 مرداد شاهد چند انفجار خونین در نزدیکی وزارتخانه های دارایی و امور خارجه در منطقه دیپلماتیک الخضراء بود که در نتیجه این انفجارها 95 نفر کشته و هزار و 203 نفر زخمی شدند تنها ساعاتی پس از این حملات تروریستی استان بابل نیز شاهد پنج انفجار پیاپی بود که بر اثر آن 30 نفر کشته و 400 نفر دیگر زخمی شدند.