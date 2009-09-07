عدم اعمال جایگزینی برای اعزام زائران حج تمتع/ کاهش 40درصدی ظرفیت اعزام

عبدالله نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: هر ساله بیش از 90 هزار زائر به حج تمتع اعزام می شوند که امسال با توجه به محدودیتهای اعمال شده حدود 40 درصد آنان نمی توانند اعزام شوند.

مدتی قبل کمیته کشوری بررسی شیوع آنفلوانزا در سال جاری محدودیتهایی برای اعزام زائران به حج تمتع در نظر گرفت که بر اساس آن افراد بالای 65 سال و همچنین کودکان کمتر از 12 سال به حج تمتع اعزام نخواهند شد.

همچنین افراد دارای 11 نوع بیماری مانند بیماران ریوی، کلیوی، بیماریهای کم خونی، تالاسمی، قلبی و دیابتی، مبتلایان به سرطانهای فعال، زنان باردار، افراد دارای چاقی مفرط، بیماران دچار ضایعه نخاعی و...نمی توانند در حج سال جاری اعزام شوند.

مدیر کل روابط عمومی سازمان حج و زیارت در ادامه تاکید کرد: به دلیل اینکه سفارت برای افراد بالای 65 سال ویزا صادر نمی کند بنابراین به هیچ وجه اعزامی بالاتر از این سن نخواهیم داشت.

به گفته نصیری قرار بود اولین پرواز زائران حج تمتع 10 آبان ماه صورت گیرد که البته این تاریخ دو الی سه روز به تعویق افتاده است.