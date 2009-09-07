ثبت نام آزمون معادل کارشناسی ارشد از19شهریور/ برگزاری آزمون درآبان

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ثبت نام در این آزمون از طریق پایگاه اینترنتی سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org صورت می گیرد و هرگونه درخواست ثبت نام که خارج از این روش برای سازمان سنجش ارسال شود، فاقد اعتبار است.

وی افزود: داوطلبان جهت تکمیل و ارسال اطلاعات از طریق اینترنت ابتدا باید طی روزهای پنجشنبه 19 تا 24 شهریور ماه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه و سپس نسبت به مطالعه شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه شرکت در آزمون جامع به بر روی سایت قرار داده می شود، اقدام کنند.

دفترچه راهنمای ثبت نام در مراکز پستی توزیع نمی شود

معاون سازمان سنجش آموزش کشور با بیان اینکه دفترچه راهنمای ثبت نام برای داوطلبان این آزمون تنها بر روی سایت سازمان سنجش قرار می گیرد و در مراکز پستی توزیع نمی شود به مهر گفت: داوطلبان در صورت واجد شرایط بودن می توانند نسبت به تهیه مدارک لازم جهت ثبت نام اقدام کنند.

وی افزود: با توجه به اینکه هزینه ثبت نام از طریق اینترنت صورت می گیرد داوطلبان باید به وسیله کارتهای عضو شتاب که پرداخت الکترونیکی آنها فعال باشد با مراجعه به سایت و پرداخت مبلغ 13 هزار تومان به عنوان وجه ثبت نام نسبت به تهیه ثبت نام اقدام کنند.

انتشار نحوه ثبت نام و شرایط و ضوابط موجود

توکلی اظهار داشت: اطلاعیه حاوی تاریخ و نحوه ثبت نام و شرایط و ضوابط در نشریه پیک سنجش امروز 16 شهریور ماه و دوشنبه هفته آینده 23 شهریورماه منتشر می شود.

توزیع کارت آزمون معادل کارشناسی ارشد از 26 تا 28 آبان ماه

وی گفت: کارتهای ورود به جلسه آزمون داوطلبان از طریق شبکه اینترنت سازمان سنجش از سه شنبه 26 آبان ماه تا پنجشنبه 28 آبان ماه در اختیار داوطلبان قرار می گیرد و داوطلبان می توانند در روزهای مذکور با مراجعه به سایت نسبت به پرینت از کارت اقدام کنند.

برگزاری آزمون در 29 آبان ماه

معاون سازمان سنجش افزود: بر اساس برنامه زمانی پیش بینی شده این آزمون در صبح جمعه 29 آبان ماه منحصرا در تهران برگزار می شود.