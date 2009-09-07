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۱۶ شهریور ۱۳۸۸، ۱۰:۲۱

سالن اصلی تئاتر شهر میزبان "رستم و سهراب" تاجیک‌ها می‌شود

سالن اصلی تئاتر شهر میزبان "رستم و سهراب" تاجیک‌ها می‌شود

تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر از 29 شهریورماه پذیرای نمایش "رستم و سهراب" کشور تاجیکستان می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش "رستم و سهراب" نوشته و کار سلطان عثمانف کارگردان تاجیکستانی و برگرفته از شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی است. این نمایش از 29 شهریورماه به مدت 10 شب در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر به صحنه می‌رود. قربان سوبیر،‌ کامران‌الدین میرزایف، سلطان عثمانف، رجبعلی گوسینف، سهراب آبخونوف، عبد مومن شریفف، سهراب عثمانف، ناظم ملیکف، ماه‌پیکر یورووا و زلفیا ازکوا بازیگران این نمایش هستند.

"رستم و سهراب" در بخش مسابقه بین‌الملل بیست و هفتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر اجرا شد و عنوان بهترین نمایش شرکت کننده در این جشنواره را از آن خود کرد. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد اجراهای مجموعه تئاتر شهر می‌توانند به آدرس اینترنتی www.teareshahr.com و برای پیش‌خرید بلیت نمایش‌ها به www.gishehtheater.ir مراجعه کنند.

کد مطلب 943023

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