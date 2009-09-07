موافقت باراک با احداث 500 واحد مسکونی جدید در کرانه باختری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری فلسطین الیوم، طبق توافق صورت گرفته با "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی ایهود باراک طی روزهای آتی مجوز صدور ساخت 450 الی 500 واحد مسکونی جدید در کرانه باختری را صادر خواهد کرد.

این واحدهای مسکونی در 7 تا 8 شهرک کرانه باختری از جمله شهرک های بزرگ این منطقه احداث خواهند شد.

طبق قوانین رژیم صهیونیستی ساخت و ساز در شهرک ها نیازمند موافقت وزیر جنگ این رژیم است.

این اقدام در حالی صورت می گیرد که جامعه جهانی به ویژه آمریکا و اتحادیه اروپا بارها از رژیم صهیونیستی خواسته اند برای از سرگیری مذاکرات صلح با تشکیلات خودگردان فلسطین توسعه شهرک ها در کرانه باختری را متوقف کند.