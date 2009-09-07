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۱۶ شهریور ۱۳۸۸، ۱۰:۳۷

برخلاف خواست جهانی رخ می دهد؛

موافقت باراک با احداث 500 واحد مسکونی جدید در کرانه باختری

موافقت باراک با احداث 500 واحد مسکونی جدید در کرانه باختری

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی قرار است طی روزهای آینده با احداث 450 الی 500 واحد مسکونی جدید در شهرک های کرانه باختری موافقت کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری فلسطین الیوم، طبق توافق صورت گرفته با "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی ایهود باراک طی روزهای آتی مجوز صدور ساخت 450 الی 500 واحد مسکونی جدید در کرانه باختری را صادر خواهد کرد.

این واحدهای مسکونی در 7 تا 8 شهرک کرانه باختری از جمله شهرک های بزرگ این منطقه احداث خواهند شد.

طبق قوانین رژیم صهیونیستی ساخت و ساز در شهرک ها نیازمند موافقت وزیر جنگ این رژیم است.

این اقدام در حالی صورت می گیرد که جامعه جهانی به ویژه آمریکا و اتحادیه اروپا بارها از رژیم صهیونیستی خواسته اند برای از سرگیری مذاکرات صلح با تشکیلات خودگردان فلسطین توسعه شهرک ها در کرانه باختری را متوقف کند.

کد مطلب 943027

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