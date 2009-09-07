نجوای امیری و طالب خوانی مازندران در آمل شنیده شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان آمل در حاشیه این مراسم گفت: در مجموع آثار 20 امیری خوان و طالب خوان به دبیرخانه این همایش در آمل ارسال شد که صاحبان هفت اثر برتر، آخرین اشعار جدید و قدیمی خود را در وصف مولای متقیان حضرت علی ( ع ) خوانند.

حسین جوادی افزود: هفت اثر برتر دومین همایش امیری و طالب خوانی استان از شهرهای آمل، سوادکوه، نور، محمودآباد، بابل، قائمشهر و بندپی بابل بوده که موفق به دریافت لوح تقدیر و تندیس ویژه همایش شدند.

وی هدف از برگزاری این همایش را احیای سنتهای خوب گذشتگان و انتقال آن به نسل جوان امروز و کشف استعدادهای هنرمندان جوان استان در زمینه امیری و طالبا خوانی بیان کرد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آمل اضافه کرد: در این همایش کم سن و مسن ترین امیری و طالبا خوان به ترتیب 20 و 75 سال سن داشتند که تجلیل شدند.

جوادی با اشاره به اینکه قرنهاست امیری خوانی یا امیری سرایی به تأسی از امیرپازواری از شاعرای بومی و محلی در مازندران رواج دارد، اظهار داشت: مردم بسیاری از ضرب المثل ها و اشعار محلی را در مراسم عروسی و عزا از دیوان او انتخاب می کنند.

جوادی گفت: "کنز الاسرار" که نام دیوان امیر است، در حقیقت آینه آمال و آرزوها و زبان مردم مازندران و در کل کسانی است که به زبان تبری در حاشیه البرز از لواسانات تا فیروزکوه و کناره های دریای مازندران تکلم می کنند.

وی خاطرنشان کرد: علاقه او به ائمه اطهار و به خصوص مولای متقیان علی(ع) سبب شده است که در برخی مراسم مذهبی نیز اشعار او خوانده شود و بسیاری معتقدند که او به خاطر عشق به مولا علی(ع) نام «امیر» را برای خود برگزیده است.