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۱۷ شهریور ۱۳۸۸، ۹:۴۳

هیئت علمی نخستین دوره پروژه چهار فصل تئاتر مشخص شد

هیئت علمی نخستین دوره پروژه چهار فصل تئاتر مشخص شد

مدیر پروژه دائمی چهار فصل تئاتر ایران از شکل‌گیری هیئت علمی نخستین دوره شکل جدید این پروژه خبر داد.

ایوب آقاخانی به خبرنگار مهر گفت: حدود 60 طرح تا هفتم شهریور که آخرین مهلت فراخوان پروژه دائمی چهار فصل تئاتر ایران بود با استفاده از امکانات سایت رسمی پروژه به دفتر رسید. با وجود نگرانی از نحوه شرکت اینترنتی هنرمندان شهرستانی، خوشبختانه شرکت در دوره جدید پروژه با استقبال این بزرگواران همراه شد.

وی افزود: هیئت علمی این فصل شامل محمد یعقوبی، حسین کیانی و من شکل گرفت. این بار قصد داریم بعد از بررسی طرح‌ها نظرات را اینترنتی به صاحبان طرح‌ها ارجاع دهیم. برخلاف چهار تجربه کارگاههای چهار فصل تئاتر سال 87، کارگاههای فصلی این بار مبتنی بر نمایشنامه‌ها برگزار می‌شود. در واقع در کارگاههای فصلی نمایشنامه‌ها را اصلاح می‌کنیم.

مدیر پروژه دائمی چهار فصل تئاتر و مسئول سایت پروژه تأکید کرد: این گام و بررسی نمایشنامه‌های تولید شده در کارگاههای فصلی دور جدید پروژه گامی مهم و رو به جلو در قیاس با کارگاههای فصلی پروژه چهار فصل تئاتر ایران در سال 87 است.

آقاخانی درباره اجرای آثار تولیدشده گفت: دفتر امور استان‌های اداره کل هنرهای نمایشی در حال پیگیری اجراهای مربوط به پروژه چهار فصل تئاتر ایران است و در این مسیر آثار دو فصل بهار و تابستان پارسال را پوشش داده و به زودی پوشش آثار مربوط به فصل سوم و چهارم پروژه را نیز فعال خواهد کرد.

کد مطلب 943042

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