حضور چاوز در حرم امام رضا(ع) نشانگر عمق اعتقادات مشترک دو دولت است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد یکشنبه شب پس از مراسم امضای اسناد و یادداشت تفاهم های همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و ونزوئلا در کنفرانس خبری مشترک با هوگو چاوز در پاسخ به سوالی درباره حضور رئیس جمهور ونزوئلا بعنوان اولین رئیس جمهور غیر مسلمان در بارگار ملکوتی ثامن الحج علی ابن موسی الرضا(ع) و روابط دو کشور اظهار داشت: حضور آقای چاوز در این مکان مقدس نشان دهنده عمق اعتقادات مشترک و برادرانه دو ملت و دو دولت است.



وی خاطرنشان کرد: پذیرایی از آقای چاوز در مقدس ترین مکان ایران و ایرانی ها نشان دهنده اوج احترام ملت ایران به آقای چاوز و ملت ونزوئلاست و بدین معناست که دو ملت و دو دولت در دفاع از عدالت و مظلومان جهان و دفع فشارهای استکبار جهانی و ایستادن در برابر زیاده خواهی سلطه گران تا آخر کنار هم خواهند بود.



رئیس جمهور سفر هوگو چاوز به ایران را پر بار و موفق ارزیابی کرد و گفت: امیدوارم سفر رئیس جمهور ونزوئلا به ایران و تجدید پیمان مجددی که با هم داشتیم ، مقدمه ای برای برداشتن گام هایی بلندتر در توسعه روابط و انجام مأموریت های بین المللی باشد .

وی دوستی ملت ایران با ونزوئلا را اعتقادی، ایمانی و آرمانی دانست و اظهار داشت:هر دو کشور برای تمهید مقدمات برپایی عدالت جهانی تلاش کرده و همواره در کنار هم خواهند بود.



احمدی نژاد با اشاره به توسعه روابط دو کشور دربخش های گوناگون اظهار داشت: در جریان سفر آقای چاوز به ایران تصمیمات بسیار خوبی گرفته شد و در آینده نزدیک گسترش هر چه بیشتر همکاری ها در زمینه های گوناگون را شاهد خواهیم بود.

وی ادامه در پاسخ به سوالی درباره استقرار پایگاه نظامی آمریکا در کلمبیا ضمن محکوم کردن سیاست های توسعه طلبانه قدرتهای امپریالیستی خاطرنشان کرد: کسانی که با شعار تغییر بر سر کار آمده اند باید این شعار را در عمل اجرا کنند و بدانند دوران فریب دادن ملت ها دیگر به پایان رسیده است.



وی ادامه داد: اینکه از طرفی شعار تغییر، صلح و دوستی بدهند و از طرف دیگر پایگاههای نظامی را در مناطقی که مردمش علیه سیاست های استکبار قیام کرده اند مستقر کنند، یک ظلم آشکار است.

رئیس جمهور برپایی رژیم صهیونیستی را بدترین اهانت به بشریت دانست و گفت: رژیم صهیونیستی همانند یک موجود خارجی آلوده ایست که وارد بدن ملت های منطقه شده و ملت های منطقه با نابودی این موجود میکروبی به مقاومت خود ادامه خواهند داد.



احمدی نژاد با تأکید بر اینکه تجربه تأسیس رژیم صهیونیستی،تجربه ای کاملا شکست خورده است،گفت:این تجربه قابل تکرار در سایر نقاط جهان نیست و هر کس بخواهد آن را تکرار کند از قبل شکست آن نوشته شده است.



رئیس جمهور گفت: آمریکای جنوبی در آغاز یک انقلاب اعتقادی و سیاسی است.امروز ملت ها بیدار شده اند و زورگویی و تحمیل را نمی پذیرند اگر کسی خیال کند با نیروی نظامی می تواند بر اندیشه ها غلبه کننند کاملا در اشتباه است.



احمدی نژاد در پایان اظهار داشت: مطمئن هستم ملت و دولت ونزئلا با روحیه انقلابی بر همه توطئه های استکبار غلبه خواهد کرد.



در ادامه این نشست رئیس جمهور ونزوئلا ضمن تشکر از مردم ایران و زائران حرم مطهر رضوی ، اظهار داشت: نیت تمام‌ اینها ایمان و اعتقادات قلبی است و همچنین خاص‌تر از آن زیارت است.



هوگو چاوز افزود: من نیز امروز به همراه احمدی‌نژاد از نزدیک این مکان بسیار مقدس را زیارت و به عنوان یک مسیحی حس خوبی را دریافت کردم.



وی با اشاره به زیارت کنندگان امام رضا (ع) خاطر نشان کرد: درهمین راستا اعلام می‌کنم حضرت مسیح (ع) به همراه حضرت مهدی دوباره ظهور خواهند کرد و یک روزی با هم قدرت را به دست خواهند گرفت.



رئیس جمهور ونزوئلا افزود: چه دیر یا چه زود دنیا را این دو با هم مملو از عدالت واقعی خواهند کرد.



چاوز با بیان اینکه تا زمانی که ما دو رئیس جمهور باهم متحد باشیم می‌توان گفت در قلب و روح نیز یکی هستیم و برای اقدامات عدالت‌طلبی فعالیت کرده وپیگیری می‌کنیم اذعان داشت: همچنین در آن زمان به چشم‌اندازهای آینده می‌رسیم و روابط را گسترش از این بیشتر خواهیم داد.



وی با بیان اینکه اقدامات اقتصادی و همکاری‌های تجاری و تبادل انرژی و نیروی انسانی در میان دو کشور وجود دارد افزود:‌ ما امروز تعدادی از تفاهم نامه‌ها و اسناد را به امضا رساندیم و این خیلی مهم است که ملت ما این موضوع را بداند.