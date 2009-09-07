اعلام اسامی کد رشته محلهای شرایط خاص کنکور کاردانی به کارشناسی

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان سنجش اعلام کرد: اسامی معرفی شدگان چند برابر ظرفیت کد رشته محلهای دارای پذیرش با شرایط خاص (منحصرا کد رشته محلهای 2630 مربوط به آموزشکده فنی نقشه برداری، 8364 و 8683 مربوط به موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی سوره، 8442 و 8443 مربوط به دانشکده غیرانتفاعی معارف قرآنی اصفهان) در روز سه شنبه 17 شهریور ماه از طریق سایت سازمان سنجش اعلام می شود.

داوطلبان معرفی شده باید با توجه به اطلاعیه این سازمان که به همراه اسامی بر روی سایت اینترنتی سازمان سنجش درج می شود برای مصاحبه و سایر مراحل گزینش به نشانیهای اعلام شده مراجعه کنند.