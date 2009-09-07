429 میلیارد تومان صرف بهره ‌برداری از طرحهای برق منطقه ‌ای یزد شد

محمدحسن صباغ ‌زادگان در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: از این مبلغ 250 میلیارد تومان برای واحدهای نیروگاهی و 179 میلیارد تومان برای 71 پروژه انتقال و فوق توزیع هزینه شده است.

وی با اشاره به مهمترین پروژه ‌های انتقال و توزیع برق در استان یزد افزود: خط 230 کیلوولت اردکان به نایین، خط انتقال شهر بابک به خاتم، تغذیه چاه ‌های کشاورزی در منطقه چاهک و پست 132 کیلوولت چاهک از مهمترین پروژه‌های این بخش بوده است.

صباغ‌ زادگان، پروژه‌های نیروگاهی را نیز شامل نیروگاه 120 مگاواتی سیکل ترکیبی بخار یزد و نیروگاه 320 مگاواتی شهید قندی اعلام کرد و بیان داشت: این پروژه‌ ها به ترتیب در سال 85 و اردیبهشت ‌ماه سال جاری به بهره‌ برداری رسیده است.

وی در تشریح طرحهای انتقالی و توزیعی نیز خاطرنشان کرد: خط 400 کیلوولت یزد به کرمان 311 کیلومتر طول دارد و با هزینه‌ ای بالغ بر 300 میلیارد ریال در سال 86 به بهره ‌برداری رسید.

صباغ ‌زادگان عنوان کرد: خط 230 کیلوولت اردکان به نایین نیز با طول 113 کیلومتر و هزینه‌ ای بالغ بر 36 میلیارد ریال در سال 85 به بهره‌ برداری رسید.

این مسئول یادآور شد: پست 132 کیلوولت چاهک نیز با اعتباری معادل 150 میلیارد ریال با ظرفیت 30 مگاولت آمپر در سال 86 به بهره‌ برداری رسید.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه برق یکی از زیربناهای اصلی و اساسی صنعت و توسعه هر استانی به شمار می‌ رود، اظهار داشت: میزان اعتبارات اختصاص یافته به پروژه‌های برق ‌رسانی در استان یزد، گام موثری در توسعه صنعتی و اقتصادی این استان بوده است.

صباغ‌ زادگان همچنین با اشاره به مهمترین وظایف شرکت برق منطقه‌ای استان یزد اعلام کرد: از سال 86 بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، شرکت توزیع از برق منطقه‌ ای جدا شد و این شرکت در حال حاضر تامین، تولید، انتقال و فروش انرژی الکتریکی در این استان را بر عهده دارد.

وی یادآور شد: برق استان یزد هم‌ اکنون از طریق چهار خط 400 کیلوولتی از نیروگاه ‌های کرمان، بندرعباس و ا صفهان و از طریق سه خط 136 ولت دیگر تامین می ‌شود و تولید آن نیز از دو نیروگاه شهید زنبق و نیروگاه سیکل ترکیبی تامین می ‌شود.

صباغ‌ زادگان قدرت برق نصب شده در استان یزد را تا پایان سال گذشته 635 مگاولت اعلام کرد و افزود: با بهره ‌برداری از دو واحد 160 مگاواتی قدرت برق نصب شده در استان یزد در سال جاری به 950 مگاوات رسید و بر اساس برنامه‌ چشم‌ انداز این شرکت در استان، این میزان تا سال 1393 به دو هزار و 735 مگاولت خواهد رسید.