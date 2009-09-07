750 میلیون ریال وام آزادی به زندانیان مالی تحت پوشش کمیته امداد پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، پرویز خاکپور ظهر دوشنبه به خبرنگاران در گرگان افزود: در حال حاضر 15 نفر از زندانیان جرائم مالی غیرعمد تحت پوشش این نهاد در نوبت دریافت وام آزادی هستند.

وی اظهار داشت: از ابتدای سال 88 تا پایان مرداد ماه سال جاری 12 نفر از محکومان دربند زندان استان باپرداخت 548 میلیون ریال از زندان آزاد شدند.

به گفته خاکپور، مردم خیر و نوعدوست استان همچون سنوات گذشته می توانند در آزادی زندانیان آبرومند که به دلیل جرائم غیرعمد متهم شده اند با همکاری امداد امام (ره) استان سهیم باشند.

کارشناس مسئول کمیته امداد گلستان از رفع مشکل ساخت مسکن خانواده تحت حمایت امداد در طرح مفتاح الجنه خبر داد.

وی یادآور شد: در راستای اجرای این طرح، مشکل مسکن و اجاره یک خانواده در روستای اسلام آباد و مشکل هزینه تحصیلی، وام اشتغال خانواده ای دیگر در شهرک امام خمینی (ره) گرگان رفع شد.

55 هزار خانوار تحت پوشش کمیته امداد گلستان هستند.