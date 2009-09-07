به گزارش خبرنگار مهر، خبرگزاری فرانسه اعلام کرد چهره سرشناس انیمیشن دنیا که به همراه همکارانش لی آنکریچ، براد برد، اندرو استانتن و پیتر داکتر به محل برگزاری شصت و ششمین دوره جشنواره فیلم ونیز رفته، پس از دریافت شیر طلایی افتخاری در سالن سالا گرانده کاخ جشنواره گفت: این افتخاری بی‌نهایت بزرگ است.

لسه‌تر در ادامه افزود: پیکسار بر اساس یک همکاری خلاقانه مشترک بنیان نهاده شد و اینها که کنار من ایستاده‌اند، بهترین دوستان و برادران من در عرصه فیلمسازی خلاق هستند. رویایی که ما در سر داریم همیشه ساده بوده است؛ اینکه مخاطبانمان را در تمام نقاط دنیا سرگرم کنیم، هر کسی که می‌خواهد باشد.

لوکاس هم که سال 1986 پیکسار ـ بخش گرافیک رایانه‌ای لوکاس‌فیلم ـ را به قیمت 10 میلیون دلار به لسه‌تر و دوستانش فروخته بود، پس از اهدای شیر طلایی به همکاران سابق خود گفت: پیکسار شرکتی بود که از همان ابتدا بر پایه استعداد و بیش از همه استعداد جان لسه‌تر بنا نهاده شد. او یک شورشی بود که می‌خواست برای اولین بار انیمیشن رایانه‌ای خلق کند.

وقتی مارکو مولر مدیر جشنواره فیلم ونیز تصمیم گرفت یک شیر طلایی افتخاری به استادان انیمیشن پیکسار اهدا کند، لسه‌تر بدون درنگ آنلاین شد و نگاهی به دیگر شیرهای طلایی ونیز انداخت و از خود پرسید چطور ممکن است یکی از معتبرترین جشنواره‌های سینمایی دنیا برترین جایزه خود را به یک گروه انیمیشن‌ساز از کالیفرنیای شمالی اهدا کند؟

این نخستین بار در تاریخ سینمای جهان است که یک استودیو چنین مورد تقدیر قرار می‌گیرد. اما لسه‌تر به نمایندگی از دیگر همکاران خود که روز یکشنبه جایزه شیر طلایی افتخاری ونیز را دریافت کردند گفت: این تقدیر حق پیکسار است، چون برای ساخته شدن هر یک از فیلم‌های ما 250 نفر کار و تلاش می‌کنند.

همزمان با تقدیر از پنج کارگردان برجسته استودیو پیکسار و خالق انیمیشن‌های موفق "در جستجوی نیمو"، "اینکردیبل‌ها"، "ماشین‌ها" و...، نسخه سه‌بعدی "داستان اسباب‌بازی" و دنباله آن در ونیز به نمایش درآمد. پخش پنج دقیقه از "داستان اسباب‌بازی 3" هم از دیگر بخش‌های تجلیل از لسه‌تر و همکارانش بود.