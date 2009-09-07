852 هزار کنکوری در انتظار اعلام نتایج کنکور/ چند قدم مانده به دانشگاه

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاههای کشور هر سال و در مهر ماه در انتظار دانشجویان جدیدی هستند که برای اولین بار پا به عرصه آموزش عالی می گذارند.

دانشگاههای دولتی که همیشه حضور در آنها به یک رقابت و آرزو برای دانش آموزان کشور تبدیل شده است در اواخر این هفته همراهان جدید خود را خواهند شناخت.

سالهاست که کشور ما راهیابی به آموزش عالی و ورود به دانشگاه بر اساس آزمونی حساس و سراسری به نام کنکور صورت می گیرد. آزمونی که موجب استرس دانش‌آموزان و خانواده های آنها در طول دوران تحصیل می شود.

کنکور سراسری سال 1388 برای ورود دانش آموزان جدید به دانشگاه و مبدل شدن آنها به دانشجو در تیرماه برگزار شد. بیش از یک میلیون دانش آموز داوطلب ورود به دانشگاه در روزهای 4 تا 6 تیر ماه به رقابت پرداختند.

آزمون گروه آزمایشی ریاضی صبح روز پنجشنبه 4 تیر ماه، آزمون گروه آزمایشی هنر در بعداز ظهر پنجشنبه 4 تیرماه، آزمون گروه آزمایشی علوم تجربی در صبح جمعه 5 تیرماه، آزمون گروه آزمایشی زبانهای خارجی در بعدازظهر جمعه 5 تیرماه و آزمون گروهآزمایشی علوم انسانی در شنبه 6 تیرماه برگزار شد.

با گذشت حدود یک ماه از برگزاری کنکور نتایج اولیه کنکور سراسری 9 مرداد ماه اعلام شد که بر اساس آن بیش از 900 هزار نفر می توانستند انتخاب رشته کنند.

از تعداد یک میلیون و 227 هزار و 957 داوطلب شرکت کننده در کنکور امسال 996 هزار و 722 نفر مجاز به انتخاب رشته شدند که از این تعداد 486 هزار و 306 داوطلب مجاز به انتخاب رشته در دوره های روزانه و شبانه بودند.

از تعداد کل مجاز به انتخاب رشته شدگان 620 هزار و 734 داوطلب را دختران و 375 هزار و 988 داوطلب را پسران تشکیل می دادند.

بر اساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور 248 هزار و 54 نفر در گروه علوم ریاضی و فنی، 354 هزار و 151 داوطلب در گروه علوم تجربی و 367 هزار و 545 داوطلب در گروه علوم انسانی مجاز به انتخاب رشته شده اند. در گروه زبان 93 هزار و 611 داوطلب و در گروه هنر نیز 39 هزار و 952 نفر مجاز به انتخاب رشته شدند.

داوطلبان مجاز این آزمون از 15 مردادماه نسبت به انتخاب رشته اقدام کردند.

حال داوطلبان این کنکور سراسری که پیروزی در آن به آرزویی برای جوانان کشور تبدیل شده است در انتظار اعلام نتایج بسر می برند. انتظاری که گاه بسیار آزار دهنده است اما اگر با پیروزی همراه شود بسیار خوشایند خواهد بود. هر چند که شکست در کنکور شکست در زندگی و پایان آرزوها نیست.

بر اساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور نتایج نهایی کنکور سراسری تا پایان هفته جاری اعلام و تا پایان شهریورماه نیز کارنامه نهایی بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org منتشر می شود.

به گفته مسئولان سازمان سنجش آموزش کشور، پذیرش در کنکور امسال با رشد 10 تا 20 درصدی نسبت به کنکور سال آینده رو به رو است و بین 550 تا 600 هزار نفر پذیرفته می شوند.