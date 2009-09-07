افزایش شاخصهای تحقیقات علوم پزشکی/ کمبود بودجه همچنان آزار دهنده

به گزارش خبرنگار مهر ، شاخصهایی که از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بخش تحقیقات و فناوری اعلام شده نشان می دهد در این حوزه تعداد تعداد مراکز تحقیقات پزشکی از 115 مرکز به 220 مرکز تحقیقاتی در دانشگاهها افزایش یافته است.

همچنین بر اساس این شاخصها، تعداد طرحهای تحقیقاتی از 5 هزار و 564 طرح به 6 هزار و 816 طرح و تعداد پژوهشگران دانشگاههای علوم پزشکی نیز از 9 هزارو 209 نفر به 11 هزار نفر افزایش یافت.

افزایش تعداد شبکه ‌های تحقیقات پزشکی از 8 مرکز به 11 مرکز، تعداد کتابخانه های الکترونیک دانشگاههای علوم پزشکی از 23 کتابخانه به 42 کتابخانه از دیگر بخش های رشد یافته در این حوزه است.

سهم بودجه تحقیقات از رشد ناخالص داخلی (GDP) در دوره چهارساله وزارت بهداشت دولت نهم از یک دهم (1/0) درصد به 9 دهم (9/0) درصد افزایش یافت.

تولید داروهای جدید در این دوره و رونمایی از آنها نسبت به دوره های گذشته به طور قابل توجهی افزایش یافت و در همین زمینه تعداد داروهای بیوتکنولوژی از 2 قلم به 9 قلم افزایش یافت و مقدمات پارک تحقیقاتی علوم دارویی در کشور ایجاد شد و تعداد ثبت اختراع در حوزه علوم پزشکی از 4 مورد به 209 مورد افزایش یافت.

به گزارش مهر، مهمترین اتفاق در این حوزه در چهار سال گذشته تغییر معاونت تحقیقات و فناوری بود. زمانی که واسعی جای ملک افضلی را در این حوزه گرفت به نظر می آمد تغییراتی در این حوزه انجام گیرد. تغییراتی که به بهبود وضعیت مجلات علوم پزشکی کشور، ایجاد آزمایشگاه های مرکزی تحقیقاتی و توسعه تحقیقات دانشجویی منجر شد.

اما در عین حال هنوز کمبود بودجه برای تحقیقات و منطبق نبودن تحقیقات علوم پزشکی با نیازهای روز جامعه این حوزه را می آزارد. از سوی دیگر اکتفا کردن به تعداد مقالات نیز نمی تواند به تنهایی گره گشای حوزه تحقیقات در علوم پزشکی باشد و این موضوع باید به طور جدی مورد بررسی قرار گیرد.