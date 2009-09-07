14 پایگاه امداد و نجات ساحلی در مازندران فعالیت دارد

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، فردین خنجری صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: 210 نقطه حادثه خیز در سواحل استان شناسایی شده و این جمعیت با 235 ناجی غریق در این اماکن خدمات دهی می کند.

وی اظهار داشت: اکنون ناجیان غریق این جمعیت در 160 نقطه ساحلی حادثه خیز مشغول فعالیت هستند و تاکنون تلاشهای زیادی برای امداد و نجات انجام داده اند.

خنجری خاطرنشان کرد: مقرر شد میراث فرهنگی 1.5 میلیارد ریال بابت حقوق ناجیان غریق پرداخت کند.

به گفته وی، بی مهری به حقوق مشروع ناجیان غریق شایسته نیست و متولیان امر باید در این زمینه تدبیر اساسی اتخاذ کنند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران بیان داشت: این جمعیت از ماهها قبل با تلاش و برنامه ریزی و بسیج امکانات و نیروها عزم خود را برای کاهش تلفات انسانی در سواحل استان به کار بسته است.

وی با اشاره به تلاشهای فراوان ناجیان غریق در خدمات دهی به مسافران و گردشگران خواستار تلاش مسئولان امر برای پرداخت حقوق این افراد شد.

سالانه حدود 900 درصد از بیش از 20 میلیون مسافر وارده به مازندران برای استفاده از دریا به این استان سفر می کنند.