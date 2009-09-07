مهد کودکهای خراسان شمالی ستاره دار شدند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قربانی صبح دوشنبه در آیین اجرای این طرح اظهار داشت: راهبرد اصلی ارزشیابی مهد کودکهای استان خراسان شمالی برای ستاره دار شدن، کیفیت بخشی به خدمات در این مراکز است.

وی اضافه کرد: در این طرح کیفیت تغذیه، تجهیزات آموزشی، نوع آموزش، مکان فیزیکی مهد کودکها مورد ارزیابی قرار گرفته و با این رویکرد این مکانها به سه بخش مهد کودک دو ستاره، یک ستاره و فاقد ستاره تقسیم شدند.

مدیرکل بهزیستی استان خراسان شمالی گفت: با اجرای این طرح از 88 مهد کودک فعال در مناطق شهری استان 65 مهد کودک پس از ارزیابی مدارک ارزشیابی یک ستاره و دو ستاره دریافت کردند که ستاره بیشتر به معنای کیفیت بهتر است.

قربانی افزود: 23 مهد کودک مناطق شهری دو ستاره، 28 مهد کودک تک ستاره و 14 مهد نیز صلاحیت لازم را برای برخورداری از ستاره نداشتند.

وی اضافه کرد: در مناطق روستایی نیز 118 مهد روستا فعالیت دارد که طرح ارزشیابی برای این مهد روستاها و مهد کودک مختص معلول و خاص اجرا نشده است.

پیش بینی می شود با ارزیابی مهد کودکهای مناطق شهری استان خراسان شمالی میزان دریافت شهریه این مهد ها نیز براساس ستاره تعیین می شود و دو ستاره ها گرانتر از تک ستاره باشند.

در سال گذشته و قبل از اجرای این طرح هزینه دریافتی از اولیاء کودکان در مهدهای شهری ماهانه 300 تا 350 هزار ریال بوده است.