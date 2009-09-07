به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، احمد علیرضا بیگی به مناسبت فرا رسیدن هفته بانکداری اسلامی اعلام کرد: این رتبه به هیچ عنوان برای استان قابل قبول نیست و امید می رود با اجرای سیاستهای نوین بانکی به ویژه بانکداری الکترونیکی و رعایت اخلاق بانکی رتبه استان در خصوص جذب سپرده افزایش یابد.

وی با بیان اینکه سپرده‌های مردم هرچند کوچک موجب رونق و به حرکت در آمدن چرخ توسعه اقتصادی کشور می‌شود، اظهار داشت: هر چقدر میزان سپرده‌ها افزایش یابد ارائه و پرداخت تسهیلات افزایش پیدا می‌کند.

بیگی در عین حال خاطرنشان کرد: تنها بخشی از منابع بانکی به تسهیلات مورد نظر دولت اختصاص می‌یابد و در مورد نحوه اعطای تسهیلات هم بانک‌ها دارای اختیار هستند.

وی بانک‌ها را امانتدار مردم دانست و گفت: فواید و میزان سوددهی اقتصادی بر میزان ارائه تسهیلات بانکها اثرگذار است و برای امکان سرپا ماندن و ادامه فعالیت موسسه‌های مالی قوانین بانکی باید رعایت شود.

استاندار آذربایجان شرقی در ادامه با بیان اینکه مشتری‌مداری مدیریت اسلامی است، تصریح کرد: وقتی بانکها به عنوان موسسات اقتصادی به مال و زمان مردم ارج نهاده و در کمترین زمان و با رعایت کرامت و منزلت افراد خدمات ارائه می‌دهد مشتری‌مداری معنا پیدا می‌کند.

‌وی همچنین خدمت صادقانه و خالصانه، رضایت مردم و تلاش خستگی‌ناپذیر را از مولفه‌های مدیریت اسلامی برشمرد.

بیگی با اشاره به اینکه در حال حاضر که مردم‌داری سرلوحه دستگاه‌های اداری و اجرایی است، افزود: با وجود اینکه بانک‌ها در این زمینه گوی سبقت را نسبت به سایر ادارات و دستگاه‌ها ربوده‌اند اما ‌این روش باید تلاش شود هر روز تقویت شود.

وی در ادامه مردم‌داری و جلب رضایت مردم را جهتگیری اصلی دولت دهم خواند و خاطرنشان کرد: باید عملکرد دستگاه‌های اداری و اجرایی استانی نیز در راستای افزایش رضایت عمومی باشد.

بیگی تصریح کرد: همه روسا و مدیران مکلف به خدمت به ارباب رجوع و آحاد مردم در جامعه هستند.

استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه با وجود کثرت دستگاه‌های نظارتی مشکلاتی در نظام بانکی پیش می‌آید، خواستار تقویت و هماهنگی بیشتر در راستای تدوین و اجرای بخشنامه‌ها در سیاستگذاری‌های کلان کشور شد.

علی ودادی، مسئول شعب بانک ملی در آذربایجان شرقی نیز در این دیدار گفت: سرعت گردش پول و اعطای تسهیلات با انتقال منابع مالی شرکتهای خصوصی به استان افزایش می‌یابد.

محمد جباری، ناظر بانک مرکزی در استان همچنین هم عمده چالش نظام بانکی را عدم همسویی بین بخشنامه‌های صادره در لایه‌های بالایی و میانی و انتقال عواقب آن به لایه‌های پایینی دانست.

وی قبوض خدمات آب و برق را یکی دیگر از مشکلات سیستم بانکی دانست و گفت: انجام خدمات بر اساس آیین‌نامه بانکی جزو وظایف بانکها نیست ولی امر غلطی است که ادامه دارد.