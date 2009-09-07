400 زندانی حماس به زودی آزاد می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری فلسطین الیوم، این منبع مصری خاطرنشان کرد: حسنی مبارک رئیس جمهور مصر اخیرا در دیدار با ابومازن در قاهره از وی خواسته است که برای موفقیت گفتگوی ملی فلسطین به پرونده زندانیان سیاسی [حماس] پایان دهد چرا که این پرونده نقش مصر را در به سرانجام رساندن گفتگوی ملی فلسطین تهدید می کند و جنبش های فتح و حماس باید برای موفقیت این گفتگوها تلاش کنند.

این منبع مصری در ادامه گفت: ابومازن نیز خطاب به مبارک اعلام کرد که برای حل و فصل پرونده زندانیان سیاسی گام هایی اتخاذ کرده و طی روزهای آتی بیش از 400 زندانی حماس در کرانه باختری آزاد خواهند شد.

به گفته این منبع، ابومازن تاکید کرده است که موضوع زندانیان سیاسی دور جدید گفتگوی ملی فلسطین در قاهره را تهدید نمی کند زیرا این پرونده به طور کامل بسته خواهد شد.

دور جدید گفتگوی ملی فلسطین به بعد از عید سعید فطر موکول شده است.