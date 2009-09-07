آمار ورودیهای جدید مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاهها در مهر88

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی 10 درصد شرکت کنندگان در آزمون کارشناسی ارشد این دانشگاه یعنی 30 هزار داوطلب شرکت کننده در این آزمون سراسری پذیرفته شده اند.

امسال از طریق آزمون سراسری نیز در مقطع کارشناسی ارشد 45 هزار دانشجو در دانشگاههای کشور پذیرش می‌ شوند که با احتساب قبولیها از طریق طرح استعدادهای درخشان، چهار تا پنج هزار داوطلب نیز از این طریق به مقطع کارشناسی ارشد دانشگاههای کشور وارد می ‌شوند.

در کنکور سراسری سال گذشته 437 هزار نفر قبول شدند که با اعلام سازمان سنجش، پذیرش در کنکور 88 با رشد 10 تا 20 درصدی نسبت به کنکور سال قبل مواجه است. با احتساب این رشد قبولیهای آزمون سراسری نیز در حدود 550 تا 600 هزار نفر از تعداد کل افرادی که انتخاب رشته کرده اند، خواهد بود.

ابراهیم خدایی - معاون سازمان سنجش آموزش کشور در این زمینه به مهر گفت: در کنکور 88 پذیرش در دوره های روزانه تا 10 درصد، در دوره های شبانه حداکثر تا پنج درصد و در دانشگاههای پیام نور و غیر انتفاعی نیز هر کدام بین 10 تا 20 درصد رشد خواهد داشت.

محمدرضا مهرادفر معاون مرکز آزمون دانشگاه آزاد نیز به مهر گفت: از میان تعداد شرکت کنندگان در کنکور پزشکی و غیرپزشکی دانشگاه آزاد 578 هزار و 740 نفر در سال تحصیلی آینده پذیرش می شوند که از این تعداد 328 هزار و 446 نفر معادل 56 درصد از کل پذیرفته شدگان در انتخاب اول و 176 هزار و 723 نفر معادل 31 درصد از کل پذیرفته شدگان در انتخابهای دوم تا ششم و تنها 13 درصد از پذیرفته شدگان که 73 هزار و 571 نفر هستند به انتخاب دانشگاه پذیرفته شده اند.

وی گفت: در این آزمون 15 درصد از پذیرفته شدگان معادل 85 هزار و 348 نفر در مقطع کاردانی 489 هزار و 145 نفر معادل 84 درصد در مقطع کارشناسی و 4 هزار و 247 نفر در مقطع دکتری حرفه ای پذیرفته شده اند.

به گزارش مهر، احتساب پذیرشهای مختلف در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد حاکی از ورود بیش از یک میلیون و 200 هزار دانشجو به دانشگاهها است که یا برای اولین بار وارد دانشگاه می شوند و یا برای اولین بار در یک مقطع تحصیلی بالاتر ادامه تحصیل می دهند.

سال تحصیلی جدید دانشگاهها و مراکز آموزشی عالی تا دو هفته دیگر در سراسر کشور آغاز می شود.