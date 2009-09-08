انتخاب زبان مناسب به استقبال مخاطبان از "نردبام آسمان" کمک کرد

انوشیروان ارجمند درباره بازی در نقش عبدالغفور سجزی در "نردبام آسمان" محمدحسین لطیفی به خبرنگار مهر گفت: دست یازیدن به تاریخ و سرگذشت دانشمندان و بزرگان این سرزمین پهناور و به تصویر کشیدن آنان خود جای تقدیر و تشکر دارد، چون نسل جوان و تشنه ما کم کم از تاریخ و سرگذشت بزرگان قوم فاصله می‌گیرد و در نتیجه بدون هویت تاریخی می‌ماند.

وی در ادامه افزود: اینکه غیاث الدین جمشید کاشانی که بود و در قرن هفتم و هشتم هجری چگونه می‌زیست و چگونه با ابزار ابتدایی زمان به محاسبه و رصد دقیق کهکهشان‌ها می‌پرداخت، شاید در جوانان انگیزه‌ای ایجاد کند که آنها به سوی تاریخ پیشینیان خود ترغیب شوند.

این بازیگر اشاره کرد: در واقع شناساندن جمشید کاشانی که خود پیام‌آور تاریخی است که ما از آن بی‌خبر بوده‌ایم و انتخاب زبان و نوع گویش فارغ از جملات ثقیل که تماشاگر جوان را از دیدن و دنبال کردن محروم می‌کند تمهیدی است بر اینکه جوانان و افراد عامه این سرزمین با داستان ارتباط برقرار کنند و شناخت تاریخی به دست آورند.

ارجمند یادآور شد: شخصیت عبدالغفور سجزی هم فراز و نشیب‌های زیادی داشت. او که خود از دانشمندان و منجمان زمان خود بود تا آنجا پیش رفت که وارد حکومت شد و با حاکمان زمان خود آمیخت. از این اتفاق‌ها در تاریخ این سرزمین بسیار است و بازی در چنین نقشی برای بازیگر هم ویژگی‌هایی خاص دارد.

بازیگر "نردبام آسمان" درباره پخش این مجموعه در ماه رمضان گفت: این مجموعه اصلاً قرار نبود ماه رمضان پخش شود، اما به هر دلیل بودن یک مجموعه عمیق تاریخی در این ماه می‌تواند بیننده بیشتری داشته باشد. من شخصاً مخالف پخش آن در چنین شرایطی بودم، چون انتظار می‌رفت صاحبنظران با نقد و بررسی قسمت به قسمت مجموعه دانش بیشتری به مردم عرضه کنند.

ارجمند درباره تجربه همکاری با لطیفی گفت: از لطیفی در ژانرهای مختلف کار دیده‌ایم و بضاعت و توانایی او در تلویزیون و سینما زیاد است و او را می‌توان از شاخص‌ترین کارگردانان تلویزیون دانست. البته در سینما هم موفقیت‌هایی قابل توجه داشته است. انتخاب زبان و نگاه عاشقانه به قصه تاریخی غیاث‌الدین مخاطبان را بیشتر به دیدن "نردبام آسمان" ترغیب کرده است.