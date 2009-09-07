رژیم صهیونیستی تعداد زیادی گورستان بزرگ ایجاد می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه معاریو، تعداد زیادی گورستان بزرگ در مناطق مختلف سرزمین های اشغالی ساخته می شوند که به طور تقریبی هر کدام ظرفیتی تا حدود سه هزار قبر را خواهند داشت.

تاکنون علت اصلی این اقدام صهیونیست ها در ساخت این تعداد گورستان اعلام نشده، اما نگرانی های رژیم اسرائیل از حوادث طبیعی و جنگ های احتمالی که در آنها آمار کشته شدگان بالاست، از دلایل این اقدام اعلام شده است.

بر پایه این گزارش این گورستان های بزرگ از منطقه "روش پینا" (صفد) در شمال تا شهر "بئر السبع" (صحرای نقب) در جنوب سرزمین های اشغالی ساخته خواهند شد.