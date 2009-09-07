سوسن کشاورز مشاور رئیس‌ جمهور در امور تعلیم و تربیت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن حکم رئیس جمهور خطاب به سوسن کشاورز آمده است:"با توجه به تعهد و سوابق علمی و تخصصی سرکار عالی در امر آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت، بدینوسیله جنابعالی را به سمت «مشاور رئیس جمهور در امور تعلیم و تربیت» برمی گزینم".

رئیس جمهور در این حکم اظهار امیدواری کرده است:" با توکل بر خدا و در ظل عنایات حضرت ولی عصر(عج) در راه تحقق اهداف و ارمان‌های بلند انقلاب اسلامی و خدمت به مردم عزیز ایران موفق و موید باشید و در دوران جدید که دوره حیات بالنده و پیروزی های بزرگ ملت ایران در عرصه‌های گوناگون است نقشی موثر وممتاز ایفا نمایید".

سوسن کشاورز متولد 1344 رودبار و دارای دکترای فلسفه تعلیم و تربیت ،عضو هیات علمی دانشگاه تربیت معلم و معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور است که برای تصدی وزارت آموزش و پرورش به مجلس معرفی گردید ولی موفق به کسب رای اعتماد نمایندگان نشد.